Herlings baarde opzien door aan de start te verschijnen in Engeland, daar alleen Britse rijders of rijders in Britse dienst in Lyng aan de start verschenen. Naast Herlings was ook Watson van de partij als wildcard-rijder en die liet de viervoudig wereldkampioen hard werken voor de zege. De debutant dit seizoen voor het Yamaha fabrieksteam was opvallend snel in Lyng.

Waar Herlings de trainingen domineerde, kwam hij in de manches tot twee keer toe achter Watson te zitten bij de start. In beide manches waren de rijders een klasse apart. Watson won de eerste manche, nadat Herlings een handvol seconden en een plekje verloor toen hij een steen uit zijn machine verwijderde. Vervolgens duurde het even voordat hij terug was op de tweede plek en was Watson al vertrokken.

In de tweede manche moest Herlings van iets verder komen, maar reden hij en Watson al snel weer vooraan. De Brit profiteerde andermaal van het feit dat Herlings de Britse Nieuw-Zeelander Dylan Walsh nog voorbij moest. Hierdoor moest The Bullet in de slotfase een gat van meer dan 8 seconden dichten. Uiteindelijk verschalkte Herlings de thuisrijder alsnog, om zowel de tweede manche als de dagoverwinning op te eisen.

Herlings blikt terug op "goede dag"

Na afloop was Herlings te spreken over zijn optreden. "Het was een goede racedag", zo concludeerde hij over zijn manches vol gevechten. "Ik had een klein probleempje in de eerste manche toen ik een steen weg moest halen. Ik denk dat ik daar tien seconden door heb verloren. Ik moest terugkomen in de wedstrijd en het was lastig inhalen. Daardoor kwam ik slechts tot aan het wiel van de winnaar. In de tweede manche moest ik van P6 of P7 beginnen, maar kwam ik op tijd aan de leiding", zo analyseerde de KTM-piloot.

"Ik had vandaag wel wat last van harde armen, maar ik denk dat dat normaal is als je acht maanden niet racet. We blijven de komende weken hard werken op weg naar het WK en proberen iedere week nog te verbeteren."

Vlaanderen en De Wolf sterk in Crisolles

Ook in Frankrijk werd er gereden door diverse WK-rijders. Calvin Vlaanderen werd derde achter Jeremy Seewer en Kevin Strijbos. De Nederlandse Zuid-Afrikaan kon het tempo van winnaar Seewer uitstekend volgen en zette hem in de tweede manche onder druk, tot hij stil kwam te vallen en de motor opnieuw moest starten.

Kay de Wolf kwam in de gemengde klasse (MXGP- en MX2-rijders reden in dezelfde race) tot een P8 en P10.