Uitgelegd: Waarom arm pump een groot probleem blijft in MotoGP

Fabio Quartararo was afgelopen zondag de torenhoge favoriet voor de winst in de Grand Prix van Spanje, het had zijn derde achtereenvolgende overwinning in Jerez moeten worden. De Fransman kende een mindere start, maar reed op kousenvoeten naar voren en wist een kloof te slaan toen hij leider Jack Miller eenmaal te pakken had. Het duurde tot de veertiende ronde voordat Quartararo ineens snelheid verloor en hij zijn tegenstanders één voor één langszij zag komen. De laatste tien ronden van de Spaanse GP werden een lijdensweg voor de Yamaha-rijder, die ook de koppositie in het kampioenschap verloor. Hij kwam als dertiende aan de finish en was na de race helemaal gesloopt. De test die op maandag gepland stond, liet hij schieten voor medische onderzoeken in Frankrijk.

Quartararo werd in 2019 ook al behandeld voor arm pump, maar wat is het nu eigenlijk? We vroegen het aan Bart Nelissen van Nelissen Training Facility. Hij werkt onder meer samen met MXGP-coureurs Glenn Coldenhoff en Tony Cairoli, maar is zelf ook motorcrosser geweest. “Als de spieren door verzuring vol beginnen te lopen, krijg je arm pump”, legt hij het fenomeen uit. “Als je lange tijd aan een buis hangt, begin je door de grijpkracht ook te verzuren. Dan is het op een gegeven moment op. Een motorrijder heeft hetzelfde, die moet knijpen, trekken en duwen. Je hebt eigenlijk nooit rust, ook omdat je vanwege de snelheid je continu moet vasthouden aan de motor. Eigenlijk is het verkramping en verzuring van de spieren doordat je constant dezelfde beweging maakt en steeds onder spanning staat.”

Hoewel er geen ideale methode is om opgepompte armen te voorkomen, stelt Nelissen dat er in de voorbereiding op een race al veel gedaan kan worden. “Het tempo ligt tegenwoordig zo ontzettend hoog in races, of het nu motorcross of wegrace is. Van start tot finish gaan ze voluit en als een rijder dan niet genoeg getraind of niet voldoende opgewarmd is, kan het voorkomen. Met oefeningen als warm-up kun je de stroming van bloed op gang brengen, als er een paar keer de kracht geleverd is kun je het wel een beetje voorkomen. “

Het gebeurde dit weekend in Jerez wel opvallend vaak. Volgens sommige rijders heeft dat te maken met de aard van het circuit, maar Aprilia-rijder Aleix Espargaro is daar niet mee akkoord. “Het ligt niet aan Jerez als circuit”, denkt Espargaro, die zondag in de slotfase van de Spaanse GP ook last kreeg. “De MotoGP wordt steeds sneller en sneller, we hebben meer downforce, meer aerodynamica en vermogen. We zijn [als rijders] geen machines, we zijn mensen. Ik weet niet hoe we dat kunnen verbeteren, ik houd ervan om te trainen en nieuwe dingen te proberen om goed in vorm te komen. Maar ik weet niet wat we moeten trainen om arm pump te voorkomen. Ik ben meer dan tien jaar geleden geopereerd, maar nu moet ik langs [MotoGP-arts] Dr. Angel Charte en misschien moet ik weer geopereerd worden.”

Niet alleen fysiek, maar ook een mentaal probleem?

Nelissen stelt daarentegen dat de instelling van een coureur ook meespeelt: “Het is misschien een beetje kort door de bocht, maar als je niet fit genoeg bent of van jezelf niet het idee hebt dat je een wedstrijd op een bepaald tempo kunt volbrengen, dan sta je mentaal al op 1-0 achterstand. Dan kun je niet lekker ontspannen rijden en dan zit je verkrampt op de motor.” Het is moeilijk te verklaren waar het zondag bij Quartararo vandaan kwam. “Hij had al twee races gewonnen en hoefde zich eigenlijk geen zorgen te maken over fitheid of tempo. Maar toch kan het voorkomen dat zwakke punten meer opspelen als er iets niet optimaal is en het rijden wat meer moeite kost.”

Het zou ook kunnen dat de huidige MotoGP-machines zo langzamerhand te snel worden en dat we de grenzen naderen van wat toelaatbaar is voor het lichaam van de mens. “Daar wil ik niet graag aan denken”, vervolgt Espargaro. “Met de techniek die we nu hebben zou je dat wel denken, maar ik ga toch kijken of ik op een andere manier kan trainen. Ik kan de positie op de motor misschien iets veranderen, maar ik weet het op dit moment niet. Ik rij al meer dan tien jaar in de MotoGP en ik heb dit probleem eigenlijk nooit gehad.” Alleen het aanpassen van een trainingsregime is volgens Nelissen niet voldoende. “Ik train en behandel sporters en patiënten. Er wordt altijd alleen maar gekeken naar het trainen en dat is een beetje kortzichtig, in het geval van motorcoureurs rijden ze het liefst iedere dag. Het komt ook aan op een stukje behandeling. Bijvoorbeeld als je nek volledig vastzit en je kunt niet helemaal vrij bewegen, dan heeft dat ook weer effect op de armen. Het kan ook helemaal ergens anders vandaan komen dan alleen uit de armen zelf. Met de cross is het vaak een beetje kortzichtig dat er alleen gekeken wordt naar training.”

Hectische voorbereiding

Jack Miller werd na de GP van Doha geopereerd aan opgepompte armen, hij was een van de laatste rijders in de MotoGP die zich nog niet had laten behandelen. Volgens de Australiër heeft het atypische voorseizoen ermee te maken dat hij er last van kreeg: “Als het seizoen op een normale manier begonnen was, zou het voor mij geen probleem zijn. Nu is de kalender zo compact dat het een probleem is geworden. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, Jerez was normaal gesproken heel zwaar voor mij met arm pump. Nu had ik nergens last van, Fabio wel en hij is al geopereerd. Valentino [Rossi] heeft het nog nooit gehad en hij rijdt al honderd jaar op dit soort motoren, het hangt wat dat betreft ook af van je lichamelijke gestel.”

“Het is voer voor een studie”, sluit Nelissen zich bij Miller aan en noemt negenvoudig MXGP-wereldkampioen Tony Cairoli als voorbeeld. “Hij had vorig jaar last van zijn schouder en klaagde toen ook over arm pump en dan heb je het weer. Op circuits die fysiek zwaarder waren, wist hij dat er geen volledige controle was. Dan doe je het tegenovergestelde op de motor: harder knijpen. Het is een combinatie van zijn lichaam, maar ook dat hij tussen de oren wist dat hij lichamelijk niet helemaal 100 procent was en het moest compenseren. Het ligt wat dat betreft ook wel een beetje aan de persoon zelf.”

De komende weken zullen verschillende coureurs zich bij de MotoGP-artsen melden om te kijken of er een behandeling moet komen. Het is eens te meer het bewijs dat de motorracerij voor het menselijke lichaam nog altijd een ultieme uitdaging vormt.