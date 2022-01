Alles over het MotoGP-seizoen 2022: Rijders, motoren, circuits en meer

De MotoGP bevindt zich anno 2022 in rustig vaarwater. De meeste coureurs hadden in de afgelopen winter een doorlopend contract en het reglement is op enkele details na grotendeels hetzelfde gebleven. Sportief gezien gaat het uitstekend met de MotoGP. De verschillen tussen de zes merken zijn kleiner dan ooit en steeds meer coureurs komen in aanmerking voor een plek op het podium.

Yamaha-coureur Fabio Quartararo won afgelopen seizoen zijn eerste wereldtitel in de MotoGP. Hij won vijf races en stond meermaals op het podium, waardoor hij halverwege het seizoen al een behoorlijke voorsprong had. Francesco Bagnaia van Ducati was de man in vorm in de tweede helft van het seizoen, maar zijn opmars kwam te laat. Hij werd tweede in de eindstand voor Joan Mir, die het jaar daarvoor de wereldtitel opeiste voor Suzuki.

Hieronder lees je alles wat je moet weten over het MotoGP-seizoen 2022.

MotoGP-coureurs 2022

De MotoGP-grid telt in 2022 twaalf teams die allemaal twee rijders inzetten. Maar liefst vier teams maken gebruik van Ducati-motoren waarmee die constructeur acht coureurs inzet. Honda, Yamaha en KTM hebben elk vier coureurs op de grid, Aprilia en Suzuki moeten het doen met slechts twee rijders. Wereldkampioen Quartararo heeft een doorlopend contract tot het eind van 2022, hij verdedigt zijn titel dus weer in de kleuren van Yamaha.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De kampioensformatie heeft echter wel een nieuwe teamgenoot gevonden voor Quartararo. Na het plotselinge vertrek van Maverick Viñales naar Aprilia was Franco Morbidelli de aangewezen figuur om de plek van de Spanjaard over te nemen. Morbidelli werd in 2020 vice-wereldkampioen en had in feite recht op een zitje. Interne strubbelingen én het feit dat Valentino Rossi nog niet klaar was met de MotoGP zorgden ervoor dat de voormalig Moto2-wereldkampioen op een 2020-versie van de M1 kwam te zitten. Door een knieblessure, een operatie en een lange revalidatie was het voor Morbidelli toch al een verloren jaar. Hij heeft de tijd genomen om goed te herstellen en kan met een tweejarig contract even vooruit bij de hoofdmacht van Yamaha.

Door het vertrek van Morbidelli naar de hoofdmacht en het feit dat negenvoudig kampioen Rossi zijn helm nu echt aan de wilgen gehangen heeft, moest RNF Yamaha op zoek naar twee nieuwe coureurs. De opvolger van het succesvolle Petronas SRT-team kwam uit bij routinier Andrea Dovizioso. Hij keert na driekwart jaar afwezigheid terug in de MotoGP. Zijn teamgenoot is Moto3-racewinnaar Darryn Binder, de jongere broer van KTM-coureur Brad Binder. De Zuid-Afrikaan stond al enige tijd onder contract bij het team van Razali en had vanuit die positie ook recht op een MotoGP-zitje, niet in de laatste plaats omdat hij sponsorgeld meebrengt.

Bij de andere fabrieksteams in de MotoGP is er aan de line-up niets veranderd. Marc Marquez en Pol Espargaro vormen een duo bij Repsol Honda, Jack Miller en Francesco Bagnaia komen namens Ducati aan de start, Alex Rins en Joan Mir zijn voor het derde jaar op rij teamgenoten bij Suzuki terwijl Brad Binder en Miguel Oliveira KTM vertegenwoordigen. Maverick Viñales heeft al wat races voor Aprilia gereden, maar moet zich dit jaar echt gaan tonen naast routinier Aleix Espargaro.

Bij de satellietteams in de MotoGP hebben wel diverse verschuivingen plaatsgevonden, er komen daardoor naast de eerdergenoemde Darryn Binder aardig wat nieuwkomers bij op de grid. Red Bull Tech3 KTM heeft afscheid genomen van Danilo Petrucci en Iker Lecuona, zij worden vervangen door Remy Gardner en Raul Fernandez. Die twee waren in 2021 met afstand de sterkste coureurs in de Moto2-klasse. Marco Bezzecchi is de rookie bij VR46 Ducati, waar hij een GP21 ter beschikking krijgt. Fabio Di Giannantonio is de andere rookie, hij rijdt samen met Enea Bastianini voor Team Gresini Ducati.

MotoGP: Vermogen, topsnelheid en aerodynamica

Het technische reglement van de MotoGP is al enkele jaren stabiel. Het betekent ook dat er voor 2022 geen grote veranderingen doorgevoerd zijn. Het huidige tijdperk van de topklasse is begonnen in 2002, toen de MotoGP-klasse ingevoerd werd ten faveure van de 500cc-klasse. Men stapte toen over naar viertaktmotoren met een maximale inhoud van 990cc. In 2007 ging men even terug naar de 800cc-blokken, maar dat werd mede door de financiële crisis geen succes. Om meer op duurzaamheid in te spelen, ging men in 2012 terug naar 1.000cc-machines. Dat is sinds dat moment de norm gebleven in de MotoGP.

Fabrikanten hebben de vrijheid om zelf motorconfiguratie te kiezen. Dat heeft met twee factoren te maken. Er zijn fabrikanten die kiezen voor een configuratie waarmee ze zoveel mogelijk vermogen kunnen genereren en vervolgens zoeken naar nuances om de motor goed berijdbaar te maken. Denk hierbij aan Ducati of Honda. Daarnaast zijn er nog merken die een motorblok bouwen die in dienst moet staan van het complete pakket. Het gaat bij die fabrikanten, denk bijvoorbeeld aan Yamaha en Suzuki, om hoe goed de machine op de baan ligt en voor de coureur te besturen is.

MotoGP-teams doen heel geheimzinnig over het precieze vermogen dat ze met de huidige motorblokken kunnen genereren. Naar schatting ligt het momenteel zo rond de 260 tot 270 pk.

Johann Zarco, Pramac Ducati Racing

Bij de topsnelheid van de MotoGP-machines zijn Ducati en KTM op dit moment dominant. Tijdens de Grand Prix van Qatar in 2021 reed Johann Zarco tijdens de vierde vrije training een snelheid van 362,4 kilometer per uur. Enkele maanden later evenaarde Brad deze snelheid op het circuit van Mugello. Tijdens de derde training voor de Italiaanse Grand Prix klokte hij eveneens 362,4 kilometer per uur. In de topsnelhedenlijst is KTM-rijder Binder de enige non-Ducati.

Waar MotoGP-fabrikanten op mechanisch vlak steeds verder tegen de grenzen van het onmogelijke schuren, was aerodynamica van de machines lange tijd een onderbelicht onderdeel. Van nature hebben motoren de neiging om het voorwiel omhoog te gooien als het achterwiel volop bezig is met de acceleratie. Ducati’s algemeen manager Gigi Dall’Igna kwam daarom in 2015 met een voorvleugel om het voorwiel beter op de grond te houden. Omdat er getwijfeld werd aan de veiligheid, werden de toevoegingen aan de kuip in eerste instantie afgeschaft. Later werd het systeem beter gereguleerd en moeten de aerodynamische hulpmiddelen aan strenge voorwaarden voldoen. Ook kunnen teams sinds enkele jaren maar één variant per seizoen gebruiken, dit is om de ontwikkelingskosten in de hand te houden.

Sinds 2016 is Michelin de exclusieve bandenleverancier in de MotoGP. Het Franse merk werd daarmee de opvolger van Bridgestone. In 2021 heeft Michelin het contract met promotor Dorna verlengd tot en met 2026.

MotoGP-kalender 2022

Datum Grand Prix Circuit 6 maart Grand Prix van Qatar Losail Circuit 20 maart Grand Prix van Indonesië Mandalika Street Circuit 3 april Grand Prix van Argentinië Termas de Río Hondo 10 april Grand Prix van de Verenigde Staten Circuit of the Americas 24 april Grand Prix van Portugal Algarve International Circuit 1 mei Grand Prix van Spanje Circuito de Jerez 15 mei Grand Prix van Frankrijk Bugatti Circuit Le Mans 29 mei Grand Prix van Italië Mugello 5 juni Grand Prix van Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 19 juni Grand Prix van Duitsland Sachsenring 26 juni 91ste Dutch TT van Assen TT Circuit Assen 10 juli Grand Prix van Finland KymiRing 7 augustus Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 21 augustus Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Ring 4 september Grand Prix van San Marino Misano World Circuit 18 september Grand Prix van Aragon MotorLand Aragon 25 september Grand Prix van Japan Motegi 2 oktober Grand Prix van Thailand Buriram 16 oktober Grand Prix van Australië Phillip Island 23 oktober Grand Prix van Maleisië Sepang International Circuit 6 november Grand Prix van Valencia Circuit Ricardo Tormo

Na enkele 'coronaseizoenen' hoopt de MotoGP in 2022 weer een volwaardig programma af te werken met races in Zuid-Amerika én Azië. Het betekent dat 2022 het langste MotoGP-seizoen ooit gaat zijn met 22 races. Daarbij zijn twee nieuwkomers: het Mandalika Street Circuit in Indonesië wordt in maart in gebruik genomen. Dat circuit is in februari ook al het toneel van de tweede wintertest. Zo kunnen de rijders en teams alvast waardevolle data verzamelen voordat er echt geracet moet worden. De andere nieuwkomer is de KymiRing in Finland. Dat circuit zou aanvankelijk al enkele jaren opgenomen zijn op de kalender, maar dat ging door het coronavirus steeds niet door. In 2022 moet het echt gaan gebeuren, de wedstrijd is dan de laatste ronde voor de zomerstop.

Verder volgt de MotoGP haar gebruikelijke schema. Het seizoen begint op zondag 6 maart in Qatar met daarna een overzees uitstapje naar Indonesië, Argentinië en de Verenigde Staten. Het Autodromo Internacional do Algarve heeft haar status als reserve om weten te zetten naar een vaste plek op de kalender. Op 24 april wordt daar de eerste Europese ronde van het seizoen gehouden. Wat volgt is de hectische mei-maand met races in Jerez, Le Mans en Mugello gevolgd door nog eens drie races in juni. Deze worden gehouden op het circuit van Barcelona en de Sachsenring, de 91ste editie van de Dutch TT in Assen staat op het programma voor zondag 26 juni. De laatste race voor de zomerstop is vervolgens in Finland.

Op 7 augustus wordt het kampioenschap hervat met de GP van Groot-Brittannië, wederom gehouden op Silverstone. Daarna volgen de races in Oostenrijk, San Marino en Aragon alvorens de tweede overzeese campagne begint. Daar vinden in vijf weken vier races plaats met de Japanse GP, de Thaise GP, de Australische GP en de GP van Maleisië. Begin november is de finale van het seizoen op het Circuit Ricardo Tormo, waar de naam van de nieuwe MotoGP-kampioen bekend is.

Wanneer zijn de MotoGP-wintertests?

De wintertests in de MotoGP vinden plaats op twee verschillende circuits. De eerste tweedaagse test is op 5 en 6 februari op het Sepang International Circuit in Maleisië. Alleen de nieuwkomers en testcoureurs krijgen op vrijdag 4 februari al de kans om hun eerste meters te maken. Een week later gaat de MotoGP naar Indonesië waar op 11, 12 en 13 februari nog eens drie dagen getest kan worden op het Mandalika Street Circuit. Voorheen werden de wintertests ook regelmatig gehouden in Qatar, maar dat is dit jaar niet aan de orde. Het betekent dat de coureurs daar op zondag 6 maart beginnen aan het nieuwe seizoen.

Marc Marquez, Repsol Honda tijdens de wintertest in Sepang