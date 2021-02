Herlings verwacht voorlopig geen races: "Lijkt me sterk"

Motorsport.com sprak exclusief met de crosser, die komend seizoen een nieuwe poging zal wagen om zijn vijfde WK-titel te pakken. Door een zware val in Faenza, terwijl hij aan de leiding ging van de WK-stand, was zijn 2020-seizoen al na zes races afgelopen.

Inmiddels is Herlings volledig hersteld en bovendien geopereerd aan zijn voet, die hem nog altijd hinderde. In het voorseizoen van 2019 liep hij een nagenoeg verbrijzelde voet op en in 2020 hield hij daar last van.

In 2021 moet het helemaal anders gaan en Herlings is alvast begonnen met trainen. "Ik rij nu gemiddeld denk ik drie keer per week, afhankelijk van het weer. Soms rijd ik vier keer als het goed weer is, als het slecht is misschien twee keer."

Gezien het mindere weer in Nederland zoeken veel rijders in deze tijd van het jaar hun heil in Zuid-Europa. Ook Herlings is daar een veel geziene gast, met name op het Spaanse Red Sand. Teamgenoten Rene Hofer en Tom Vialle zijn daar nu al aan het trainen, maar Herlings ziet dat nog niet zitten. "Ik wacht nog een beetje af hoe de kalender wordt. Momenteel is de planning dat er zowel voor het WK als de Dutch Masters in april wordt gereden, daar zitten we nu nog een dikke twee maanden vanaf. Maar mijn persoonlijke voorgevoel is dat er nog wat uitstel aankomt."

Herlings baseert dat gevoel op de wens van Infront Moto Racing en diverse motorclubs om bezoekers aan te trekken, iets dat Infront eerder zelf al benadrukte. "Het lijkt me sterk dat er tijdens de Dutch Masters in april tienduizend mensen welkom zijn en in mei er 20.000 of 30.000 naar Oss mogen komen. Dat is denk ik niet super realistisch om dat te denken."

"We zitten nu al een jaar met het coronagebeuren, ik ga er niet vanuit dat dat nu in drie maanden opgelost is." Uiteindelijk zal Herlings wel weer naar Spanje gaan om de laatste voorbereidingen op de seizoensstart te treffen, maar voorlopig nog niet. "Momenteel staat er nog niet echt iets gepland. De komende tijd blijf ik sowieso hier."