Jasikonis niet langer in coma: "Toestand verbetert"

Lang werd gevreesd voor het ergste voor de 23-jarige Husqvarna-rijder, die dit seizoen zijn eerste manchezege wist te behalen in de MXGP. Na een crash buiten beeld zou hij onwel zijn geworden en zijn beademd voordat hij in een helikopter naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werd hij vanwege hersenletsel in kunstmatige coma gehouden.

Blijkbaar is de situatie dusdanig verbeterd dat de lange crosser niet meer in coma hoefde te worden gehouden. "Geweldig nieuws uit Italië", opent de Litouwse motorsportbond op Facebook. "Armin is uit zijn coma ontwaakt en verplaatst van de intensive care naar een normale zorgruimte. Zijn gezondheid verbetert momenteel."

Zijn team heeft nog geen informatie naar buiten gebracht over de revalidatie. Daar wordt in de nabije toekomst naar gekeken. "Artsen beslissen over de verdere behandeling en revalidatie wanneer Arminas aan is gesterkt", laat het bericht zich lezen.

In hoeverre Jasikonis weer terug te vinden zal zijn op de crossmotor moet dus nog blijken, maar de eerste tekenen zijn in ieder geval hoopgevend. De ergste schrik binnen de paddock zal zijn weggenomen.