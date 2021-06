Gemankeerd startveld bij eerste ronde WK motorcross in Rusland

Evans is de derde MXGP-rijder waarvan bekend is geworden dat de MXGP in Rusland te vroeg komt. Vorige week was het eerst Brian Bogers die zich afmeldde en ook Arminas Jasikonis laat de eerste GP lopen. De Litouwer maakte afgelopen weekend zijn competitieve rentree in Ernée, maar samen met zijn team is besloten om de eerste wedstrijd over te slaan en twee weken later, tijdens de GP van Groot-Brittannië voor het eerst te starten.

Jasikonis liep acht maanden geleden zwaar hersenletsel op en is vooral blij met waar hij nu staat. "Het ging nog niet soepeltjes en ik crashte ook in de warm-up, dus in de race was ik wat beurs. Maar het was geweldig om terug te zijn", zo liet hij optekenen op zijn eigen sociale media.

Evans debuteerde in 2020 op de grote motor en was direct snel, maar blesseerde zich wel een paar keer. Het leek erop dat hij in de winter voldoende tijd had om zich te herstellen, maar dat is dus toch niet gelukt. "Ik ben natuurlijk heel erg teleurgesteld om de start van het seizoen te missen. Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn, maar we hebben er op dit moment gewoon geen vertrouwen in dat ik mezelf nu de kans kan geven om het niveau te halen dat ik van mezelf verwacht. Ik hoop zo snel mogelijk terug te zijn!"