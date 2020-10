Vlaamse crosser Geerts verlengt tot en met 2022 bij Yamaha

In 2017 begon Geerts bij het team van Marnicq Bervoets, voor wie zijn vader als monteur werkzaam was. Daarvoor reed de Belg lange tijd voor KTM. Na één seizoen in het EK 250cc stapte Geerts over naar het WK MX2, waarin hij in 2019 als derde eindigde. Momenteel staat Geerts tweede in het WK.

“Ik ben blij dat ik nog twee jaar bij Yamaha kan blijven”, stelt Geerts in het persbericht van zijn werkgever. “De afgelopen drie jaar zijn uitstekend verlopen en het is gaaf dat ik mijn contract heb kunnen verlengen. Alles binnen dit team zit goed in elkaar en we hebben al wat mooie resultaten geboekt dit seizoen”, stelt Geerts die al drie GP’s won in 2020. “De YZ250FM past geweldig bij mijn rijstijl en het team voelt als mijn thuis.”

Na het seizoen 2019 was er wat twijfel ontstaan rondom de positie van Geerts bij Yamaha. De blauwe machine maakte diverse malen mechanische pech mee, waardoor de frustraties bij Geerts opliepen. De diverse uitvalbeurten in de MX2 maar ook in bijvoorbeeld de Dutch Masters of Motocross koste hem al vele punten en een enkel kampioenschap. Nadien is de motor echter verbetert en naar wat nu blijkt naar tevredenheid van Geerts.

“Ons doel bij Yamaha is om toekomstige kampioenen op te leiden”, stelt Yamaha Motor Europe manager Alexandre Kowalski. “Yamaha is dan ook verheugd om deze reis met Geerts door te zetten. Hij heeft uitstekende progressie geboekt en we hopen nog vele races en kampioenschappen met hem te winnen.”

Maxime Renaux, Yamaha Foto: Niek Fotografie

Geerts krijgt bij het fabrieksteam gezelschap van Fransman Renaux, die terugkeert in het fabrieksteam na tussen 2015 en 2016 ook al onder de vleugels van Bervoets te hebben gereden. Renaux pakte dit seizoen zijn eerste GP-zege in Faenza. Hij neemt het plaatsje in dat vrijkomt door het promoveren van Ben Watson, die door zijn leeftijd de stap naar de MXGP zal moeten maken. Waar Watson naartoe zal gaan, is nog niet bekend.