Van de Moosdijk opgelucht na podium, Vlaanderen likt wonden

Door een fout van Jago Geerts, landde Van de Moosdijk op het podium. Het lukte de MX2-debutant ook al drie keer in Letland, maar kende daarna vooral veel pech. Tijdens de GP van Mantova leek het er met name in de tweede manche op dat hij om de zege mee kon strijden. Na enkele sterke openingsrondes, zakte zijn tempo echter weg. “Ik begon hier en daar wat foutjes te maken en reed weer te verkrampt”, liet hij weten aan Motorsport.com. “Gelukkig kon ik dat naar het einde toe weer loslaten.”

Met de snelste tijd in de kwalificatie én tijdens de tweede manche, liet de Eindhovenaar in ieder geval zien dat de snelheid er is om mee te doen om zeges. Mentaal zal hij misschien nog wat stapjes moeten zetten om ook wat minder ‘respect’ te hebben voor de andere rijders, zo als trainer Marc de Reuver liet weten. “Ik ben vooral blij, ook voor het team, het voelt als erg lang geleden dat we in Letland op het podium stonden.”

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki MX2 Racing Team. met trainer Marc de Reuver Foto: KRT/ Stanley Leroux

Coldenhoff kent moeizame GP en wacht zijn kans af

Glenn Coldenhoff startte in beide MXGP-manches niet heel sterk en greep daardoor naast de podiumplaatsen. De GasGas-coureur was, met name in de tweede manche, één van de snelste rijders, maar had qua track position niet het geluk om vooraan het groepje toppers te rijden dat ongeveer dezelfde snelheid heeft in deze fase van het kampioenschap. Het resultaat: P7 in de daguitslag.

“Ik ben blij met mijn snelheid, maar het is zo lastig om in te halen omdat iedereen een beetje dezelfde snelheid heeft. Ik heb goed gereden, maar mijn starts moeten echt beter om betere resultaten te bereiken. We weten waaraan we moeten werken en ik wil echt meer komend weekend”, blikt de crosser uit Best alvast vooruit op de laatste wedstrijd in Mantova, komende zondag.

Vlaanderen loopt nieuwe topklassering mis na harde val

Na een sterke vijfde plaats in het eerste weekend in Mantova te hebben gepakt, leek Vlaanderen opnieuw onderweg naar goede klassering. “Het zag er goed uit: een goede kwalificatie waarin ik P7 had, dat was het doel. Mijn start voor de eerste manche was niet best. Ik kon me wel terugrijden naar P12, maar voelde me niet heel sterk op de motor. In de tweede manche ging dat stukken beter, totdat ik hard ten val kwam.”

Vlaanderen reed op een degelijke negende positie, totdat hij de controle over de motor kwijtraakte. Gelukkig voor de geboren Zuid-Afrikaan, die als zeventiende eindigde in de daguitslag, bleef het bij een paar pijntjes. “Mijn gezicht en heup zijn flink bezeerd, maar gelukkig heb ik niks gebroken.”

Bogers crasht, maar pakt wel punten

Ook Brian Bogers maakte het nodige mee. De Eindhovense coureur van Marchetti KTM Racing pakte de twaalfde tijd in de training en pakte in beide manches punten. “Helaas crashte ik in de tweede bocht van de tweede manche, maar net als in de eerste race, kon ik mezelf een beetje terugvechten.” P15 en P16 was het resultaat voor Bogers, die hoopt zich meer van voren te kunnen laten zien zondag. “Ik wil gewoon weer laten zien wat ik waard ben en ik heb daar zeker de snelheid en het juiste gevoel voor op dit moment.”