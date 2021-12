Gebben Van Venrooy Racing bevestigt line-up MXGP-team voor 2022

Vlaanderen begint bij de Yamaha-formatie aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau nadat hij afgelopen seizoen ook al uitkwam voor Gebben Van Venrooy. De Zuid-Afrikaanse Nederlander eindigde dit seizoen op de veertiende plaats in de eindstand met een vierde plaats in de MXGP van Sardinië als beste resultaat. De 25-jarige coureur heeft zich voorgenomen om bij Yamaha verder te groeien richting de top van de klasse. “Ik ben heel blij dat ik mijn ontwikkeling mag doorzetten bij Gebben Van Venrooy Racing”, verklaarde Vlaanderen. “We zijn als team enorm gegroeid de afgelopen seizoenen en ik verwacht volgend seizoen niets anders. We zijn een klein team, maar we hebben goed gewerkt en ik ben ervan overtuigd dat we de mogelijkheden hebben om door te gaan. Mijn doel is om een goede winter te draaien en volgend jaar vaker voor podiums te vechten.”

Arminas Jasikonis voegt zich bij Vlaanderen. De Litouwer kwam de afgelopen drie jaar als fabrieksrijder van Husqvarna uit in de MXGP. Hij raakte in september vorig jaar in coma na een zware crash in Mantova. Lang werd er gevreesd voor het einde van Jasikonis’ carrière, maar de coureur stond desondanks weer aan de start aan het begin van dit seizoen. Net als Vlaanderen heeft Jasikonis voor een jaar getekend bij Gebben Van Venrooy: “Het komt allemaal vrij laat naar buiten, maar ik ben blij dat we dit eindelijk bekend kunnen maken. Ik ben dankbaar dat ik voor dit team mag rijden. Ik ben heel gemotiveerd en ik heb een goede klik met het team. Het geeft me veel vertrouwen en ik denk dat we mooie dingen gaan laten zien. Ik heb de Yamaha al gereden en dat voelde goed. Ik reed op een zanderige en hobbelige baan, maar de motor luisterde goed en voelde heel stabiel aan.”

Eerder op de dag werd Ben Watson aangekondigd als nieuwe aanwinst van het Kawasaki-fabrieksteam. Hij wordt daar teamgenoot van vice-wereldkampioen Romain Febvre.

Het nieuwe MXGP-seizoen begint op 19 en 20 februari in het Engelse Matterley Basin.