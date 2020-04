Motorsport Heroes: Kristensen over eerste Le Mans-zege

‘Mister Le Mans’ behaalde de eerste van zijn recordaantal overwinningen met het Joest Racing-team, waarmee hij de jaren daarna in samenwerking met Audi nog vele successen zou vieren. Die eerste zege, in 1997, behaalde hij in een TWR Porsche WSC-95 die hij deelde met de ervaren Formule 1-coureurs Michele Alboreto en Stefan Johansson.

In de film, blikt hij terug: “Ik reed ’s nachts, het was bijna drie uur. Ik wist dat dat de sleutel zou zijn. Op dat moment realiseerde ik me dat ik voor een team reed dat kans maakte mee te strijden om het podium. De rondetijden werden steeds beter. Ik ging maar door en opeens hoorde ik Ralf Juttner, de teammanager, op de boordradio zeggen “Schnellste runde, schnellste runde”. Een ronde later riep hij “Ronderecord, ronderecord! Keep it steady young man, keep it steady!”. Dat een Duitser in het Engels tegen je begint te praten… [lachende reacties van zijn tafelgenoten]. Ik was ontzettend blij.”

“We passeerden een van de fabrieksauto’s en wonnen de race. Zoiets had ik nooit eerder meegemaakt. Niets deed zoveel met me als de 24 uur van Le Mans.”

