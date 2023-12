Het doel voor Mercedes was aan het begin van het afgelopen Formule 1-seizoen duidelijk: het leven van Red Bull Racing zuur maken. In de praktijk bleek dat al snel niet mogelijk, want de Oostenrijkers hadden met de RB19 een auto gebouwd die een stuk verder was dan de W14 die Mercedes ter beschikking had. Sterker nog, Ferrari en Aston Martin Racing waren in de eerste races sterker. Uiteindelijk trok de formatie uit Brackley alsnog P2 bij de constructeurs over de streep, maar een feeststemming heerst er niet bij de Silberpfeile. Mika Hakkinen geeft in de terugblik op 2023 van Viaplay's F1 Talks aan waardoor de Duitsers het volgens hem zo lastig hadden. "Ik hoorde vaak dat ze niet wisten wat het probleem was. Van andere teams hoorde ik dat wanneer ze problemen hadden wel wisten wat er aan de hand was. Bij Mercedes wisten ze dat te vaak niet", noemt de Finse tweevoudig F1-kampioen.

Voor Hakkinen is dat ook een signaal voor de toekomst. "Het is het ergste wat er kan gebeuren voor de auto van volgend jaar. Wat moet je veranderen aan de auto van volgend jaar als je in eerste instantie niet weet wat er mis is?", vraagt de 55-jarige analist zich hardop af. "Ik zeg niet dat ze dat niet weten, maar de reacties van de coureurs wijzen wel die kant op." Daarom verwacht Hakkinen ook niet dat Lewis Hamilton op korte termijn de titel kan halen. "Natuurlijk blijft hij pushen en denken dat hij kan winnen, maar als zij de problemen niet oplossen gaat dat heel moeilijk worden."

Tom Kristensen is ook bij het gesprek aanwezig en zag door het jaar heen dat Mercedes van alles probeerde om het tij te keren. "Als je door de pitstraat loopt zie je dat Mercedes heel veel 'kleine veranderingen' doorvoerde", stelt de Deense ex-coureur. "Het lijkt erop dat hun onderdelen wat kwetsbaarder zijn dan de anderen. Ik weet dat niet zeker, maar dat zegt mijn gevoel. Ze lijken wat iets meer zoekende te zijn dan de anderen." Hakkinen haakt aan het einde ook nog in bij zijn collega. "Ik had altijd al het gevoel dat er iets miste", besluit de Fin.