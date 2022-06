Ferrari toont teaser van nieuwe Le Mans Hypercar voor 2023

De publicatie van de eerste beelden vond plaats om precies 16.01 uur, exact 49 jaar nadat er voor het laatst een Ferrari-prototype aan de finish kwam in de 24 uur van Le Mans. Destijds eindigden Carlos Pace en Arturo Merzarcio tweede in de Ferrari 213PB. Volgend jaar keert Ferrari met een prototype terug in het World Endurance Championship en het kroonjuweel, de 24 uur van Le Mans. De render laat veel aan de verbeelding over, maar het betreft een hybride-prototype met vierwielaandrijving.

In een verklaring laat de Italiaanse fabrikant weten: “10 juni 1973, 16.00 uur. De finishvlag wordt gezwaaid in de laatste 24 uur van Le Mans waar Ferrari in de topklasse meedoet. 49 jaar na die bewuste dag deelt Ferrari de eerste details van de Le Mans Hypercar die in 2023 meedoet in het World Endurance Championship. Het testwerk voor de ontwikkeling gaat de komende weken beginnen, de wagen heeft sterke gelijkenissen met de stilistische kenmerken waar Ferrari bekend om staat. Met nog iets meer dan een jaar te gaan is het aftellen tot de 24 uur van Le Mans in 2023 echt begonnen.”

Het Ferrari LMH-testwerk wordt gedaan door coureurs die momenteel voor het GT-project van Ferrari werken: James Calado, Alessandro Pier Guidi en Antonio Fuoco. Ferrari gaat het LMH-team volgend seizoen in samenwerking met AF Corse runnen. De Italiaanse formatie runde eerder de GT2 en GTE Pro-programma’s voor de Scuderia.

Video: Interview met projectleider Antonello Coletta