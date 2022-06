Van Uitert met vertrouwen 24 uur Le Mans in na motorwissel

Job van Uitert is dit jaar toe aan zijn vierde Le Mans. Deze editie rijdt hij in de LMP2 voor het team van Panis Racing. Hij vindt het heerlijk om terug te zijn. “Jazeker. Er is eigenlijk niks veranderd. Het voelt als gisteren toen ik hier vorig jaar reed.”

De trainingsweek van de man uit Dongen was wat rommelig. In de eerste vrije training viel de #65 Oreca, die Van Uitert deelt met Julien Canal en Nicolas Jamin, twee keer stil en er was weinig vermogen. ,,We hadden problemen met de motor, die was slecht. De sensor van het gaspedaal was onder meer stuk en we hadden geen snelheid. We kwamen veel tekort.” Door deze problemen was het halen van de Hyperpole-sessie een onmogelijke opgave. Gelukkig kwam er wel een oplossing. ,,Als je bij de organisatie aantoont dat je een mindere motor hebt, mag je hem wisselen. Dat deden we donderdag en in de avond hebben we nog kunnen rijden.”

Vorig jaar maakte Van Uitert hetzelfde mee toen hij voor Racing Team Nederland uitkwam. Net als toen was donderdag het verschil meteen te merken. “We pakten de tweede tijd en ook gemiddeld waren we snel. We hebben zowel met de motor als met de auto een stap gemaakt. Het was een goede laatste sessie.”

Grote verwachtingen heeft de coureur niet, voor hem is uitrijden het belangrijkst. “We moeten hem eerst uitrijden, dan kijken hoe goed wij zijn en hoe goed de rest het doet en dan kan ik zeggen of we kunnen winnen,” lacht Van Uitert. “Ik heb meerdere keren grote verwachtingen gehad en toen kregen we pech. Daar kun je jezelf op stuk vreten. Ik moet gewoon een goede race rijden en de dingen doen die ik moet doen. Uiteindelijk bepaalt Le Mans of je mag winnen. Je wint niet automatisch als je alles goed doet, zo werkt Le Mans. Persoonlijk zet ik liever niet het doel op dingen die van geluk afhangen. Als ik straks gewoon een goede race heb gereden, snel was en geen fouten heb gemaakt, kijk ik positief terug. Natuurlijk hebben we, als we geen fouten maken en de auto blijft rijden, de snelheid om mee te doen voor de top 3. Het veld is echter super competitief met wel twaalf wagens die kunnen winnen. Ik reken onszelf daar wel bij.”