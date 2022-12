Van Uitert over seizoen 2022: “Erg steady en constant”

Job van Uitert heeft een prima seizoen achter de rug. Voor het vierde jaar op rij kwam hij uit in de LMP2-klasse. Samen met de Franse coureurs Julien Canal en Nico Jamin reed de Brabander het gehele seizoen van de European Le Mans Series voor het team van Panis Racing. Het trio veroverde de tweede plaats in het eindklassement van het endurance-kampioenschap. Ook mochten de heren door sterke prestaties van Panis Racing in het verleden uitkomen in de 24 uur van Le Mans.

Van Uitert is blij met het feit dat hij constant was in het afgelopen seizoen. In alle zes races eindigde het team in de top-vier. Vier keer mochten de heren zelfs de gang naar het podium maken. Het leverde Van Uitert en zijn teamgenoten een uitnodiging voor de 100e verjaardag van de 24 uur van Le Mans in 2023 op. “Het was niet per se het meest spectaculaire seizoen”, blikt Van Uitert in een exclusief gesprek met Motorsport.com terug. “Alles was gewoon heel consistent. Ook de resultaten schrijven daarnaar. Vier podium plekken uit zes races, waarvan drie keer tweede. Dat is gewoon heel steady.” De Nederlander is tevreden over zijn eigen prestaties. “Ik heb een paar goede kwalificatierondjes neergezet, bijvoorbeeld op Monza (tweede, red.) en in Portimão (vierde, red.).” Het gebrek aan zeges vormt volgens de man uit Dongen geen probleem. “Het is voornamelijk belangrijk dat je geen uitschieters naar onderen hebt. Die waren er in 2021 wel af en toe.”

Regen in Portimao

Van Uitert ziet de race in Portimao, de finale van het seizoen, als zijn hoogtepunt van het jaar. In die wedstrijd begon het bij de start, én bij beide rijderswissels, te regenen. Alle teams werden dus genoodzaakt tot het nemen van gewaagde beslissingen. Er stond immers veel op het spel. De titel was voor het team van Prema al binnen handbereik, maar ook de nummer twee van het kampioenschap krijgt een startbewijs voor Le Mans. Toen Van Uitert na tweederde van de race aan zijn stint begon was het te nat voor slicks, maar te droog voor regenbanden. Intermediates waren er sinds dit seizoen niet meer. De man uit dongen was met zijn team vol in gevecht voor de tweede plek in het kampioenschap. Van Uitert kreeg slicks onder zijn wagen – en kreeg het vriendelijke verzoek om de auto heelhuids aan de finish te brengen op een positie die goed genoeg zou zijn voor een Le Mans-deelname. Bij het uitrijden van de pits was er nog een Full Course Yellow, en toen begon de spannende slotfase. “Niemand stond op regenbanden, dus mijn engineer zei: ‘zorg dat je het overleeft’. Dan is de druk wel even hoog, maar in de eerste ronde na de herstart ging Phil Hanson eraf. Dat was onze rivaal voor de tweede plek. Vanaf dat moment was het alleen nog maar genieten van de omstandigheden en zo veel mogelijk te maximaliseren.”

Waar de spin van Hanson in Portimao op een gewenst moment kwam, had de combinatie niet altijd het geluk aan zijn zijde. Op Imola leek het een gevecht voor de zege te worden tussen Panis en Cool Racing. De teams van Prema en United reden derde en vierde, maar stelden hun laatste pitstop uit. Net toen de leiders hun pitstop hadden gemaakt, kwam er een Full Course Yellow en konden de andere wagens naar binnen. Ze kregen een ‘gratis’ pitstop en Prema pakte de leiding. “In die race, op Imola, had Prema twee drive-through-penalties gekregen. Dan kunnen ze wel tof doen en zeggen dat je nooit moet opgeven, maar dan denk ik: jullie geluk kan niet op.” Bij de wedstrijd in Portimao gebeurde iets vergelijkbaars. Prema kon opnieuw een pitstop onder een neutralisatie maken. Ook op Le Mans zat het niet mee voor Van Uitert. Op zaterdag was de balans in de auto niet top, en teamgenoot Nico Jamin ging ook nog eens van de baan. Panis Racing eindigde als twaalfde in de LMP2, terwijl Van Uitert zelf wel een van de snelste mannen was. Zijn race pace was theoretisch gezien goed voor een plek bij de beste drie.

Verder bij Panis?

Van Uitert voelt zich als een vis in het water bij Panis Racing, maar weet nog niet of het dienstverband met nog een jaar verlengd wordt. “Er is sowieso de insteek om door te gaan, zowel vanuit Panis Racing als mezelf. Dat wil echter nog niet zeggen dat het ook al rond is. Ik heb een heel prettig jaar gehad en zou graag door willen, maar dit is autosport, je weet nooit welke kans er morgen om de hoek komt kijken - ook voor Panis. Als bij wijze van spreken Mick Schumacher langskomt met veel budget – ik noem maar iemand – kunnen ze ook beslissen om met hem in zee te gaan. In de autosport geldt: er is geen zekerheid tot het contract is getekend.”

Een zitje voor volgend jaar bij Panis zou dus in ieder geval een plek op Le Mans betekenen. Het zou de vijfde start zijn voor Van Uitert in de iconische race. “Door de vele Hypercars zal het LMP2-veld qua grootte afnemen. Het is bijzonder moeilijk om volgend jaar aan een LMP2-startbewijs te komen, dus is het fijn om over zekerheid te beschikken. Mijn droom is om Le Mans te winnen en ik denk dat Panis het juiste team is om die droom mee te realiseren.