Kristensen: Ferrari F1-team werkt beter dankzij Vasseur

In 2022 was het Formule 1-team van Ferrari nog de naaste belager van Red Bull Racing, maar in 2023 ging die eer naar Mercedes, zij het twee keer op grote afstand. De Italianen zijn wel de enige die de hegemonie van Red Bull wisten te doorbreken door met Carlos Sainz de Grand Prix van Singapore te winnen en richting het einde van het seizoen kwamen ze qua pace ook elke keer wat dichter bij de koplopers. In de terugblik op het afgelopen seizoen van het Viaplay-programma F1 Talks zegt analist Tom Kristensen dat hij de verbeteringen binnen Ferrari toeschrijft aan de nieuwe teambaas Frederic Vasseur. "Er zijn dingen die nog niet perfect zijn, maar ik vind dat hij een goede houding heeft. Hij begrijpt de mensen en krijgt het respect van het team. Ze weten 'we zijn hier om te racen'. Ze zien dat hij het samen met hen wil doen", vertelt de Deen. "Misschien brengt hij ze wel naar de top."

Een van de dingen waar Kristensen wat meer kritiek op heeft, is de betrouwbaarheid van de Ferrari's. In 2023 liet die nog wel eens te wensen over, zoals in Brazilië waar voordat de race begon Charles Leclerc door hydraulische problemen in de bandenstapel terechtkwam. "Ze hebben wat problemen met de betrouwbaarheid, we zagen het met Leclerc met motorproblemen en dat Carlos Sainz stopte", somt de voormalig WEC-coureur op. Wel ziet hij een kentering in de manier waarop er binnen Ferrari met druk om wordt gegaan. "Eerder glipte het Ferrari nog wel eens door de vingers. Nu gaat dat beter."

David Coulthard is ook aanwezig en vertelt over hoe hij naar de line-up van Ferrari kijkt. De Schot verbaast zich erover hoe het komt dat de Italianen in 2023 niet succesvoller waren. "Als we naar de statistieken kijken - want dat zijn feiten -, is Charles de koning van de kwalificatie van de twee. Carlos reed in Singapore bijzonder goed en heel slim", vertelt de voormalig F1-coureur. "Het is dan ook wat verwarrend voor mij waarom zij niet meer succes behaalden. Ze hebben misschien wel een rijdersduo dat net zo sterk is als Mercedes met Lewis [Hamilton] en George [Russell] of McLaren met Lando [Norris] en Oscar [Piastri]."