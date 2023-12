De derde Formule 1-titel van Max Verstappen is er een om niet snel te vergeten. De 26-jarige coureur reed het hele veld nagenoeg het hele seizoen zoek en won maar liefst 19 van de 22 races. Niet alleen die cijfers zijn indrukwekkend, maar ook staat er met 575 punten een ontzagwekkend aantal in de recordboeken van de sport. Niet eerder wist een coureur in een seizoen zoveel punten te scoren. In het Viaplay-programma F1 Talks - 2023 Review blikt onder andere voormalig F1-coureur Mika Hakkinen terug op het jaar en verklaart hij dat hij iets bij Verstappen zag groeien waardoor de Red Bull-coureur continu de beste was. "Ik denk dat Max telkens meer zelfvertrouwen kreeg waardoor hij de auto meer en meer tot het uiterste kon drijven", vertelt de 55-jarige analist, die zelf ook twee keer de wereldtitel bemachtigde.

Collega-analist Tom Kristensen is ook aangeschoven bij de terugblik en prijst de manier waarop Verstappen dit seizoen reed. "Max lijkt geen zwakke plekken te hebben", noemt de Deen, die nog altijd recordhouder van de meeste zeges in de 24 uur van Le Mans is. "Ik denk niet dat hij op veel gebieden sterker is, maar hij weet telkens een fantastisch Grand Prix-weekend af te leveren." Door die kwaliteiten is de 56-jarige man uit Horbo ervan overtuigd dat Verstappen in de toekomst nog meer succes kan boeken. "Het zijn nu nog maar drie wereldtitels en dat is al fantastisch, maar er komen er ongetwijfeld meer bij. De manier waarop hij het nu doet, dan hoor je wat mij betreft bij de besten."

David Coulthard presenteert het gesprek, maar kan het niet laten om ook zijn licht over het sterke seizoen van Verstappen te schijnen. "Soms moet ik mezelf een beetje knijpen, want ik ben een groot fan van Max. Wat hij in zijn relatieve korte Formule 1-carrière heeft bereikt, is denk ik fenomenaal", vertelt de ex-Formule 1-coureur.