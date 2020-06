OTD: Audi verslaat Peugeot in ultiem duel op Le Mans

Na jaren van dominantie van Audi werd de reeks in 2009 verbroken door Peugeot, twee jaar na de terugkomst van het Franse merk op Le Mans. Een mooi vervolg kwam er in 2010 niet. Geen enkele 908 HDi FAP kwam aan de finish. In 2011 kwamen beide merken met nieuw materiaal naar het Circuit de la Sarthe. Audi zou voor het eerst met een wagen met gesloten cockpit deelnemen, de R18 TDI. Drie stuks namen ze mee naar Frankrijk. Het fabrieksteam van Peugeot kwam aanzetten met drie verbeterde 908-bolides. Daarnaast zou het team van Oreca nog met een iets ouder model deelnemen.

Twee megaklappers

Het was Audi dat de race van pole-position mocht aanvangen. Al snel werd duidelijk dat de Audi’s minder lang door konden op één tank, maar ze waren per ronde wel enkele tienden sneller. Daarnaast konden de Duitsers langer op dezelfde set banden rijden. Zo ontstonden er dus verschillende strategieën. Maar nog voordat deze in de praktijk konden worden gebracht, was het al klaar voor de #3.

Allan McNish crashte bizar hard in de bochtencombinatie na de Dunlop-chicane nadat hij achterop een Ferrari was geknald. De R18 maakte een koprol over de bandenstapels en de marshals moesten rennen voor hun leven om te ontsnappen aan rondvliegende onderdelen. De Schot bleef wonderwel ongedeerd. Voor de andere Audi’s werkte de strategie en de pace zat er goed in.

De Peugeots waren echter dichtbij en bij het ingaan van de schemering was nog niets te zeggen over wie er zou winnen. Kort voor middernacht kon overigens wel de volgende Audi afgeschreven worden. Op het rechte stuk na Mulsanne Corner knalde Mike Rockenfeller achterop, jawel, een Ferrari en ook hij maakte een zware crash mee. Gelukkig kon Rockenfeller net als McNish zonder kleerscheuren de wagen verlaten.

Peugeot dichtbij

Na beide incidenten zat de schrik er goed in bij Audi. Alleen de #2 R18 was nog over, deze reed wel aan de leiding. De Peugeots bleven dichtbij, en richting het einde van de race leek het een duel te gaan worden tussen de #2 Audi en de #9 Peugeot. De 908 bleef in de buurt, maar Audi zou opnieuw de 24 uur van Le Mans gaan winnen. Op nog geen vijftien seconden achterstand kwam de Peugeot over de lijn, wat aantoonde hoe historisch spannend deze race was.

Snelheid, strategie en geluk speelde allemaal een rol, en de #2 Audi kwam als beste uit de test. Later bleek dat deze editie de laatste van Peugeot was. Maar afgelopen jaar werd bekend dat het Franse merk terug gaat keren op Le Mans in 2022. Fans verheugen zich op nieuwe spannende races, met wellicht een vierde overwinning voor Peugeot op Le Mans.

In beeld: De crash van Allan McNish