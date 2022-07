Weekend met twee gezichten voor Van Kalmthout: P4 en P19 in Iowa

Zaterdag kwalificeerde Rinus van Kalmthout zich keurig in de top-tien voor beide races op de korte oval van Iowa. Niet veel later stond de eerste wedstrijd al op het programma. Die ving de coureur van Ed Carpenter Racing aan vanaf de achtste positie. Van Kalmthout leverde gedurende de 250 ronden tellende race enkele mooie gevechten met onder meer zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en mede door zorgvuldig met zijn banden om te gaan, wist de Nederlander uiteindelijk op de klimmen naar de vierde positie aan de finish. Zijn achterstand op nummer drie Will Power bedroeg slechts één tiende van een seconde, maar toch was VeeKay tevreden met zijn prestatie.

"Het was echt een fijne race, ik heb genoten", vertelde Van Kalmthout na de eerste race op zaterdag. "Na een goede kwalificatierun mocht ik vanuit de voorhoede starten en daarin heb ik gedurende de hele wedstrijd leuke gevechten kunnen leveren. Ik ben zeer tevreden met deze vierde plaats. Vanaf de eerste training, waarin ik de snelste tijd no-tow liet noteren, had ik het gevoel dat een goede klassering tot de mogelijkheden zou behoren. In de uiterste slotfase was het belangrijk om de banden heel te houden. We maakten onze laatste pitstop tijdens de vierde neutralisatie en eigenlijk kwam iedereen een paar ronden tekort om het te laten werken. Gedurende de stint was het belangrijk om de banden heel te houden en dat is me gelukt, waardoor ik op het einde nog een paar tegenstanders kon inhalen."

Daar waar het goede gevoel overheerste na de eerste race van het weekend, was er na de zondagse krachtmeting sprake van teleurstelling. Tot zijn tweede pitstop van de race reed Van Kalmthout achter in de top-tien rond, maar de timing van de stop had niet slechter kunnen uitpakken. Slechts drie ronden later kwam er een neutralisatie, waardoor de rest van het veld een gratis pitstop kon maken en de Hoofddorper op twee ronden achterstand bleef rijden. Een doorrijstraf voor het overschrijden van de gele lijn bij het betreden van de pits kwam daar nog bovenop, waarna Van Kalmthout de race op P19 afsloot.

"Over de tweede race kan ik kort zijn. Op pace had een betere klassering er uiteraard ingezeten, maar de Full Course Yellow viel precies verkeerd. Ik kan daarover mijmeren, maar dat heeft weinig zin. Het is gegaan zoals het is gegaan en daarmee moeten we het doen. Ik heb geprobeerd om Ed Carpenter Racing van zoveel mogelijk extra data te voorzien door de wedstrijd uit te rijden en dat is prima gelukt", blikt Van Kalmthout terug op de tweede race in Iowa. Zijn blik is alweer op de volgende race gericht. "Voor nu is het snel doorschakelen en op naar de Indianapolis Motor Speedway Road Course, daar waar ik mijn eerste IndyCar-race heb gewonnen. Ik kan niet wachten om weer op dat circuit te rijden!"

Komende zaterdag staat de volgende IndyCar-race alweer op het programma met de tweede krachtmeting van het jaar op de road course van Indianapolis.