Ganassi sleept Palou voor de rechter wegens geschil om contract

Eerder deze maand ontstond er een soap rond de persoon van Alex Palou. Hij werd vorig jaar met Chip Ganassi Racing kampioen in de IndyCar en rijdt ook dit jaar voor het team, dat in het contract een optie had opgenomen om ook in 2023 over de Catalaan te kunnen beschikken. Op 12 juli maakte Ganassi bekend dat die optie gelicht werd en dat Palou ook in 2023 voor het team uitkomt, maar dat feest was van korte duur. Later die dag stuurde Palou een tweet waarin hij zei dat de renstal het persbericht zonder zijn goedkeuring had verstuurd en dat zijn quote die daarin stond, helemaal niet van hem was. Om de situatie nog rommeliger te maken, stuurde McLaren minuten later een persbericht waarin de komst van Palou werd aangekondigd, waarbij werd opengehouden in welke klasse hij voor het Britse merk gaat uitkomen.

Ganassi is echter niet van plan om het erbij te laten zitten en daagt Palou daarom voor de rechter. "Alex Palou staat tot eind 2023 onder contract bij Chip Ganassi Racing. Hij is een gewaardeerd onderdeel van ons team en we blijven hem steunen in de jacht op zeges, podiumplaatsen en IndyCar-titels", zegt het team in een verklaring. "Als gevolg van een ongepaste poging van een concurrerend raceteam om een contract met hem af te sluiten dat tegen de duidelijke voorwaarden van ons contract ingaat, gaan we over tot een juridische procedure op grond van het contract. Alle vragen over deze zaak worden behandeld door onze juridische adviseur."

De dagvaarding is ingediend door de rechtbank van Marion County in Florida en is gericht aan Alex Palou Montalbo en ALPA Racing USA. Zij moeten de dagvaarding binnen 20 dagen na ontvangst op 26 juli beantwoorden. Daarnaast vraagt Ganassi in een afzonderlijk rechtbankdocument "om een snelle hoorzitting over zijn motie voor een kort geding. De eiser schat dat twee uur voldoende is voor de hoorzitting en vraagt om deze voor eind augustus te houden". Onder de bewijsstukken in het publieke domein vallen onder meer de tweets die door Palou en McLaren Racing zijn verzonden op 12 juli, evenals het persbericht van McLaren op dezelfde dag. Palou heeft zelf nog niet gereageerd op de zaak, terwijl McLaren CEO Zak Brown aan Motorsport.com vertelde dat het merk niet op de rechtszaak gaat reageren.