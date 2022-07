De zaterdagse IndyCar-race op de korte oval van Iowa viel nog ten prooi aan Josef Newgarden, die toen zijn vierde zege op het circuit pakte. De Team Penske-coureur mocht de 300 ronden tellende race op zondag vanaf de tweede plek aanvangen, achter teamgenoot Will Power. Die behield in de eerste fase van de race de leiding en zou de eerste fase pitstops ook zonder positiewisseling overleven. In ronde 85 volgde echter wél een inhaalactie, waarmee Newgarden de kop overnam. Achter Power had Pato O'Ward op dat moment de derde positie al in handen, nadat de Arrow McLaren SP-coureur kort na de start opklom van P7 naar P3.

De tweede stint van Rinus van Kalmthout verliep intussen niet zoals gepland. De Nederlander van Ed Carpenter Racing reed weliswaar achterin de top-tien rond, maar de balans van zijn auto was niet zoals hij wilde. Na een foutje bezocht VeeKay in ronde 117 de pits voor een kleine aanpassing van de afstelling, nieuwe banden en brandstof. Hierdoor liep hij twee ronden achterstand op, die hij uiteindelijk nooit meer goed zou maken. Dat was grotendeels ook te wijten aan de neutralisatie die slechts drie ronden later nodig was na de crash van Kyle Kirkwood. De overige coureurs konden hierdoor een gratis pitstop maken achter de pace car.

Achterwielophanging nekt Newgarden

Na de eerste neutralisatie voerde Newgarden aan het front het tempo op en zo sloeg hij een gaatje met Power en O'Ward. Kampioenschapsleider Marcus Ericsson was intussen opgeklommen naar de vierde plek, voor de sterke Jimmie Johnson. Op de baan konden zij elkaar niet inhalen, maar tijdens de derde ronde pitstops wist O'Ward een plekje te pakken ten opzichte van Power. Zo kon de Mexicaan in de achtervolging op leider Newgarden, maar die jacht kwam in ronde 235 abrupt ten einde door de crash van de Penske-coureur. In bocht 4 leek de rechter achterwielophanging van Newgarden de geest te geven, waardoor hij met een harde klap achterwaarts in de betonnen muur schoof. De Amerikaan kon op eigen kracht uit de auto stappen, maar is na afloop van de race in elkaar gezakt. Hij heeft de nacht ter observatie in het ziekenhuis doorgebracht.

Na de tweede neutralisatie werd het veld in ronde 250 weer losgelaten met O'Ward aan kop, voor Power, Scott Dixon, Scott McLaughlin, Ericsson, Johnson, Romain Grosjean, Colton Herta, David Malukas en Callum Ilott. McLaughlin liet er meteen geen gras over groeien en zette zijn landgenoot Dixon opzij voor de derde plek in de race. Niet veel later bezorgde Johnson teamgenoot en kampioenschapsleider Ericsson een tikje door hem buitenom te passeren voor de vijfde positie. Daarnaast maakte Felix Rosenqvist een mooie opmars door het veld in de slotfase, die hem langs Takuma Sato, Malukas en Grosjean naar de zevende stek bracht.

Zijn Arrow McLaren SP-teamgenoot O'Ward reed vooraan onbedreigd naar de overwinning. Ruim vier seconden later kwam Power als tweede binnen, gevolgd door zijn Penske-teamgenoot McLaughlin. Dixon voerde een trio Ganassi's aan op P4, voor Johnson - die zijn beste IndyCar-resultaat scoorde - en Ericsson. Diens landgenoot Rosenqvist werd zevende, voor Malukas en Grosjean. De top-tien werd gecompleteerd door Sato. Van Kalmthout reed de race in Iowa wel uit, maar kwam die twee ronden achterstand dus niet meer te boven. Uiteindelijk zou de Nederlander op vier ronden achterstand als negentiende binnenkomen, nadat hij ook nog een stop-and-go penalty kreeg voor een overtreding tijdens zijn pitstop.

