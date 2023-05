VeeKay met vertrouwen naar zondag: "Plek in top-zes mogelijk"

Voor de zaterdagse kwalificatie waren er twee losse doelstellingen die Rinus van Kalmthout graag wilde bereiken. Allereerst wilde hij zich op zijn minst bij de eerste dertig coureurs rijden, zodat hij zondag met drie andere coureurs om de drie laatste startbewijzen voor de Indy 500 zou moeten strijden. Die doelstelling werd met verve bereikt, want in zijn eerste kwalificatierun klokte de coureur van Ed Carpenter Racing een uitstekend gemiddelde van 233,395 mijl per uur, omgerekend 375,613 kilometer per uur. Aan het einde van de dag bleek dat gemiddelde goed voor de vierde positie in de eindrangschikking, waarmee VeeKay ook de tweede doelstelling behaalde: plaatsing voor de Fast Twelve op zondag. Zodoende maakt hij nog altijd aanspraak op zijn eerste Indy 500-pole.

"Het ging erg goed", concludeerde Van Kalmthout na afloop van eerste en enige run tijdens de zaterdagse kwalificatie, die hem achter Felix Rosenqvist, Alexander Rossi en Alex Palou de vierde positie opleverde. "Na de goede trainingsresultaten had ik stiekem wel verwacht bij de snelste twaalf te staan, maar om er dan ook daadwerkelijk tussen te komen geeft uiteraard een heel goed gevoel. Chevrolet heeft haar zaken goed voor elkaar en op Ed Carpenter Racing kan ik op deze oval altijd rekenen."

Geen meerwaarde in extra runs

Nadat alle coureurs hun eerste kwalificatierun hadden afgewerkt, hadden de teams en rijders vrije keuze om daarna een of meerdere nieuwe pogingen te doen. Van Kalmthout en werkgever ECR zagen daar van af. "Veel coureurs zijn na hun eerste run nogmaals naar buiten gegaan, maar wij zagen daar geen meerwaarde in. We hadden onze vierde tijd nog een beetje scherper kunnen stellen en wellicht daarmee wat posities gewonnen, maar aangezien de omstandigheden tijdens de Fast Twelve totaal verschillend zijn aan die van zaterdagmiddag, vonden wij het de onnodige risico’s niet waard. Er kan zondag nog wat downforce af, dus ik kan nog sneller."

Van Kalmthout zag in het restant van de zaterdagse kwalificatie dat teamgenoten Ed Carpenter en Conor Daly strandden op respectievelijk posities dertien en zestien. Zij plaatsten zich zodoende niet voor de Fast Twelve, waardoor VeeKay de enige ECR-rijder is. "McLaren en Ganassi zijn met elk vier bolides door naar de beste twaalf. Ik ben de enige ECR-coureur en dat kan een nadeel zijn, omdat wij alleen de data van mijn wagen hebben, terwijl de concurrentie vier ijzers in het vuur heeft", weet Van Kalmthout, die desondanks wel vertrouwen heeft in een goed resultaat. "Toch acht ik een plaats bij de beste zes mogelijk, ook omdat me dat in de vorige drie jaren telkens is gelukt. We gaan het zien, ik heb er zin in."