Van Kalmthout start IndyCar-seizoen op P7: "Kan niet wachten"

De laatste race van de IndyCar Series dateert alweer van een half jaar geleden. Rinus van Kalmthout werd in de seizoensafsluiter van 2023 op Laguna Seca achttiende in een seizoen waarin hij voor het eerst niet naar een podium wist te rijden.

Dit jaar begint de Hoofddorper aan zijn vijfde seizoen op het hoogste niveau in de Amerikaanse eenzitters. Waar Veekay vorig jaar Conor Daly, Ryan Hunter-Reay en (op de ovals) teameigenaar Ed Carpenter zelf als teamgenoot had, krijgt de 23-jarige Nederlander dit jaar gezelschap van de Deense rookie Christian Rasmussen, vorig jaar winnaar van de IndyCar NXT Series.

"Mijn vijfde IndyCar-seizoen begint dit weekend en ik kan niet wachten om weer te gaan racen", laat een opgewekte VeeKay vanuit Florida, waar zondag de eerste race plaatsvindt, weten. "De winterstop was lang en we hebben weinig kunnen testen, maar juist daarom zijn we nog gretiger om weer achter het stuur te springen."

Het 2,9 kilometer lange stratencircuit van St. Petersburg – met start-finish op de landingsbaan van luchthaven Albert Whitted – zou VeeKay moeten liggen. De Nederlander miste in de kwalificatie op een haar na de Fast Six, het beslissende deel van de plaatsing met de zes snelste coureurs uit Q2. Die klassering is een stuk beter dan die tijdens de openingsrace van 2023 in Florida. VeeKay startte de Grand Prix of St. Petersburg van vorig seizoen vanaf de 24ste plaats en werd uiteindelijk in de race 21ste.

In het verleden werd VeeKay al eens negende en zesde op St. Pete's, maar hij waakt voor al te veel optimisme. “De straten van St. Petersburg zijn erg listig en een foutje ligt constant op de loer, er kan van alles gebeuren”, aldus VeeKay in zijn voorbeschouwing. "Het is zaak om uit de problemen te blijven om op die manier een mooi resultaat in de wacht te slepen."

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Foto door: Jake Galstad

Wel heeft VeeKay vertrouwen in zijn team en zijn met Chevrolet-krachtbron uitgeruste Dallara DW12 met het startnummer #21. "Ik geloof dat Ed Carpenter Racing en ik voor een klassering in de top-tien kunnen gaan, maar we weten natuurlijk niet wat onze zeer competitieve IndyCar-tegenstanders voor ons in petto hebben. Het belooft in ieder geval voor de liefhebbers wederom een spannend en mooi seizoen te worden.”