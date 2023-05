Om 11.00 uur lokale tijd - 17.00 uur in Nederland - werd het startsein gegeven voor de eerste kwalificatiedag voor de Indy 500. De coureurs verschenen met twee doelstellingen aan de start van de sessie. De eerste daarvan was een plek bij de eerste dertig coureurs bemachtigen, zodat er op zondag niet deelgenomen moet worden aan de Last Chance-kwalificatie voor een plek op de laatste startrij. Het tweede doel voor de rijders was een plek bij de eerste twaalf, waarmee plaatsing voor de Fast Twelve op zondag kon worden afgedwongen en de kans op pole-position behouden blijft.

Na loting werd bepaald dat Ryan Hunter-Reay als eerste op de baan mocht verschijnen in de kwalificatie, maar Alexander Rossi was vervolgens degene die de lat hoog legde. De Arrow McLaren-coureur kwam als achtste de baan op voor zijn run en noteerde over vier vliegende ronden een gemiddelde snelheid van 233,528 mijl per uur. Niet veel later verscheen Rinus van Kalmthout op de baan voor zijn eerste run en ook die was meteen voldoende voor een plek in de Fast Twelve. De coureur van Ed Carpenter Racing reed gemiddeld 233,395 mijl per uur over vier ronden en sloot daarmee achter Rossi aan op de tweede stek. Alex Palou zou zich vervolgens tussen Rossi en VeeKay wurmen door 0,003 mijl per uur sneller te rijden dan de Nederlander.

Aan het begin van de middag liep de temperatuur iets op en bleven toptijden uit, totdat het in de laatste twee uur van de kwalificatie weer wat afkoelde. Felix Rosenqvist profiteerde daar optimaal van door tegen met nog iets meer dan een uur te gaan een gemiddelde van 233,947 mijl per uur te klokken. De Arrow McLaren-man was zodoende maar nipt langzamer dan de poletijd van Scott Dixon in 2022. Diezelfde Dixon zou de dag uiteindelijk op de vijfde positie afsluiten namens Ganassi, voor Tony Kanaan in de derde McLaren en Takuma Sato in de derde Ganassi. Pato O'Ward klokte de achtste tijd, gevolgd door de verrassende Santino Ferrucci en titelverdediger Marcus Ericsson. De laatste twee plekjes in de Fast Twelve op zondag gingen naar debutant Benjamin Pedersen en regerend IndyCar-kampioen Will Power, die daarmee de enige afgevaardigde van Team Penske is.

Dramatische dag voor Rahal Letterman Lanigan

Verder naar achteren werd intussen gestreden om deelname aan de Last Chance-kwalificatie te voorkomen. In deze sessie op zondag strijden vier coureurs om de laatste drie plekjes op de grid van de Indy 500. Het draaide uit op een duel tussen het tegenvallende Rahal Letterman Lanigan Racing en Dale Coyne Racing. David Malukas wist zich met dertien minuten te gaan uiteindelijk veilig te rijden door naar P23 te klimmen, waarna Christian Lundgaard als laatste de kans kreeg om te antwoorden. Doordat de Deen van RLL zich niet verbeterde, is hij veroordeeld tot de Last Chance-kwalificatie. Dat geldt ook voor teamgenoten Jack Harvey en Graham Rahal, terwijl ook Sting Ray Robb niet bij de beste dertig rijders eindigde. Van RLL wist alleen Katherine Legge, die alleen de Indy 500 afwerkt voor het team, zich direct voor de race te plaatsen.

Uitslag Indy 500 - Kwalificatie 1