Newgarden claimt pole voor IndyCar-wedstrijd op Road America

Newgarden en Herta stonden echt een stap voor de rest van de deelnemers in de Fast Six. Met een 1.46.018 was de tweevoudig kampioen ruim de snelste in het afsluitende deel van de kwalificatie. Herta kon de schade nog enigszins beperken, hij eindigde op een kwart van een seconde als tweede. Het gat naar Jack Harvey op de derde plaats was met zeven tienden van een seconde aanzienlijk. Eerder in Q2 was de Brit namelijk nog de snelste. De Meyer Shank Racing-rijder nam echter genoegen met deze mooie startpositie voor de wedstrijd van zondag.

Will Power was de tweede Penske-coureur bij de eerste zes. Hij werd vierde voor Alex Palou, de nummer twee in het kampioenschap. Simon Pagenaud schopte het ook tot de Fast Six, maar wist daar niet te imponeren. De Fransman eindigde op 1,1 seconde van zijn teamgenoot Newgarden.

Romain Grosjean was vrijdag nog de snelste in de training, maar had in de kwalificatie net niet genoeg snelheid om door te gaan naar de Fast Six. Grosjean eindigde als zevende voor Ryan Hunter-Reay en Alexander Rossi. Kampioenschapsleider Pato O’Ward kwam in zijn Arrow McLaren SP-wagen niet verder dan de tiende plaats.

Van de titelkandidaten liet Scott Dixon nog wel de grootste steek vallen. De Nieuw-Zeelander eindigde in de groepsfase op de zevende plaats en start derhalve als dertiende. In diezelfde kwalificatiegroep slaagde IndyCar-debutant Kevin Magnussen erin om NASCAR-ster Jimmie Johnson achter zich te houden. De Deen begint als 21ste aan zijn eerste IndyCar-wedstrijd.

Oliver Askew, dit weekend de vervanger van Rinus VeeKay, eindigde in de tweede kwalificatiegroep op de achtste plaats en dat was net niet goed genoeg om door te gaan naar de tweede fase. Hij start als zestiende.

De IndyCar-race op Road America begint zondagavond om 18.40 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Fast Six IndyCar op Road America