Grosjean snelste in eerste vrije training Road America

De show op het permanente circuit in Wisconsin werd echter gestolen door Oliver Askew. De IndyLights-coureur vervangt bij Ed Carpenter Racing de geblesseerde Rinus VeeKay en klokte bij zijn eerste sessie de negende tijd. Askew maakt vorig week zijn seizoensdebuut als invaller voor Felix Rosenqvist bij Arrow McLaren SP, maar deze week werd hij opgeroepen om bij Ed Carpenter in te vallen voor VeeKay die herstellende is van een sleutelbeenbreuk.

Achter Grosjean, Hunter-Reay en Newgarden klasseerde Alex Palou zich op P4. De Spanjaard die bij Chip Ganassi rijdt, veroverde vorig jaar op Road America zijn allereerste IndyCar-podium.

Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) en Colton Herta (Andretti) volgden op de plaatsen vijf en zes, terwijl voormalig Road America-winnaar Sebastien Bourdais voor AJ Foyt Racing de zevende tijd reed. Achtste werd Penske-rookie Scott McLaughlin, negende dus Askew, met Will Power in de derde Penske, op de tiende stek. Die laatste had net als Herta een uitstapje buiten de baan aan het einde van een van hun snelle ronden. Kevin Magnussen kwam niet verder dan de 23ste tijd. De Deen valt dit weekend bij Arrow McLaren SP in voor Felix Rosenqvist.

De tweede training begint zaterdag om 17.10 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie volgt om 20.30 uur en de race is zondag vanaf 18.40 uur.

Uitslag eerste training REV Group Grand Prix - Road America