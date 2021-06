VeeKay mist Road America na operatie aan sleutelbeenbreuk

VeeKay kwam maandag ten val bij een training met de fiets en brak daarbij zijn linker sleutelbeen. De twintigjarige coureur werd overgebracht naar het ziekenhuis van Indianapolis waar de medici van IndyCar zich over hem ontfermden. Dinsdag is er een operatie uitgevoerd om de breuk te stabiliseren. Deze is succesvol verlopen.

De wedstrijd op Road America komt wel te vroeg voor VeeKay. Hij wordt dit weekend vervangen door Oliver Askew. Die reed afgelopen weekend de tweede race in Detroit ook al, toen was hij de vervanger van Felix Rosenqvist.

Dat VeeKay de wedstrijd op Road America moet missen is ongelukkig. De Nederlander noemde het legendarische asfaltlint in de staat Winsconsin afgelopen weekend nog zijn "favoriete circuit". Ook in het kampioenschap zal VeeKay averij oplopen. Hij staat na de double-header op Detroit op de vijfde plaats in het kampioenschap, maar zal naar verwachting terugvallen.

Na Road America is Mid-Ohio eerstvolgende wedstrijd van IndyCar, deze wedstrijd wordt gehouden op 4 juli. Op dit moment is nog niet duidelijk of VeeKay daar wel weer in actie kan komen.