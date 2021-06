Tijdens de Indy 500 hebben Will Power, Josef Newgarden, Scott McLaughlin en Simon Pagenaud de vraag gekregen of ze interesse hebben om vanaf 2023 voor Porsche Penske Motorsport mee te doen in de grote langeafstandsraces. De coureurs hebben enthousiast gereageerd. Power, Newgarden en McLaughlin zijn allemaal met meerjarige contracten verbonden aan de succesvolle formatie, Pagenaud heeft dit jaar een aflopend contract. Maar ook de Indy 500-winnaar van 2019 blijft als het aan The Captain ligt aan boord.

“Nu we niet meer actief zijn in Australië [Supercars] hadden we de ruimte om een programma met Porsche op te zetten”, vertelde Penske. “In IndyCar hebben we vier auto’s en dat kunnen we zo houden, eentje minder zou ook kunnen.” Even later nuanceerde de teambaas zijn antwoord enigszins: “We zitten nu op vier IndyCars, maar ook met drie wagens en de bijbehorende sponsors kunnen we leveren wat er van ons verwacht wordt. Op dit moment hebben we mankracht voor vier wagens.”

Pagenaud kan in theorie als ontwikkelingscoureur aan de slag voor het Porsche LMDh-project als zijn IndyCar-contract niet verlengd wordt. Penske zou daarnaast nog een extra wagen in kunnen zetten voor de Indy 500. De Fransman was de afgelopen jaren de beste coureur van dat team in de belangrijkste race van het seizoen. Pagenaud heeft daarnaast ruime ervaring in de sportscar-racerij in de ALMS en met Peugeot in de Le Mans Series. Teambaas Penske is zover nog niet, maar hij hoopt de huidige IndyCar-rijders wel vast te houden voor het Porsche-project.

Opbouw van structuur in Duitsland

Om met de Porsche LMDh mee te doen in zowel IMSA als WEC werkt Penske momenteel aan het opzetten van een basis in Duitsland. “We hebben met Acura een team gerund in IMSA en veel van die mensen werken nog steeds voor ons. Dat is de basis. Natuurlijk zal Porsche zelf ook een duit in het zakje doen, ze hebben ons al heel wat goede mensen aangeboden.” Wat betreft de rijderskeuze zal Porsche ook nog een vinger in de pap hebben, maar Penske stelt dat het heel simpel is: “Dit is geen kaartspel waar iemand de eerste kaart legt en vervolgens de andere mag reageren. We gaan gewoon om tafel en elke coureur evalueren zodat we de best mogelijke line-up hebben.”