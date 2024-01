Penske richt pijlen na zege in Daytona op 24 uur van Le Mans

Met een vrijwel foutloze race trokken Dane Cameron, Matt Campbell, Josef Newgarden en Felipe Nasr de overwinning in de 24 uur van Daytona over de streep voor Porsche Penske Motorsport. Voor de Duitse autofabrikant was het de negentiende zege in het algemene klassement en de eerste sinds 2003, terwijl het voor Penske de tweede overwinning was. De eerste zege dateerde al van 1969 en dus was er bij teameigenaar Roger Penske sprake van grote vreugde. "Ik vind het maar moeilijk te beseffen", vertelde hij na de race aan IMSA Radio. Ook sprak hij meteen uit wat het volgende doel van zijn team is. "Dit is een van onze grootste zeges ooit, dus nu moeten we voor de grote klapper gaan in Le Mans."

Penske was vol lof over de Porsche 963 waarmee het team sinds begin 2023 actief is in zowel IMSA als het World Endurance Championship, maar ook over de prestatie van zijn coureurs. "Als je terugdenkt aan 1969, dan kwamen we hier met Lola. Het ging er toen heel anders aan toe", vergeleek hij zijn vorige zege met de huidige. "Nu zagen we het hoogste aantal toeschouwers ooit bij een sportscarrace in Daytona. Petje af voor IMSA, voor Porsche dat ons dit materiaal gaf, maar ook voor onze rijders en Felipe, die aan het einde reed. Kijk naar de competitiviteit, want na 24 uur was het verschil slechts zes of zeven tienden. Het is ongelofelijk."

Vorig jaar wist Porsche Penske drie IMSA-races te winnen, maar in het WEC lukte dat tot dusver nog niet. In Le Mans eindigde de beste Porsche 963 van het team na enkele problemen op de zestiende positie. Urs Kuratle, directeur fabrieksracen bij Porsche Motorsport, erkent dat er in de aanloop naar de 2024-editie - die op 15 en 16 juni wordt verreden - nog voldoende werk te verzetten is. "Het goede is dat we weten dat de auto het kan. Ik denk dat het redelijk indrukwekkend was dat alle vier de auto's de race hebben volbracht zonder grote technische problemen. Dat helpt natuurlijk enorm", aldus Kuratle na een vraag van Motorsport.com. "Maar het is ook geen geheim dat we er nog niet helemaal zijn, dat er nog steeds veel te doen is richting Le Mans en alle andere races."