24 uur van Daytona: Cadillac profiteert van straffen Porsche en leidt

Controverse alom tijdens de 24 uur van Daytona. Mathieu Jaminet had net de #31 Action Express Racing Cadillac in de pits voorbijgestoken voor de leiding aan het einde van uur 18, toen de #6 Porsche Penske werd bestraft voor het overschrijden van de toegestane hoeveelheid energie tijdens een stint. De Fransman kwam kort na het einde van het twee derde punt de pits in en gaf de leiding terug aan de #31 Cadillac, nu bestuurd door Jack Aitken.

De #6 Porsche en de #31 AXR Cadillac rijden op verschillende strategieën, maar door twee caution-periodes tussen uur 15 en 18 kwamen ze bij zonsopgang lijnrecht tegenover elkaar te staan. Pipo Derani nam de leiding met AXR Cadillac aan het begin van het vijftiende uur over. Zijn voorsprong bedroeg 10 seconden nadat Kevin Estre de #6 Porsche had overgedragen aan Nick Tandy. Tandy had een moordend tempo in de tank zitten en bracht Derani's voorsprong terug tot 3,4 seconden toen de eerste van de twee full course yellows werd aangekondigd. Tandy voerde de druk op Derani op toen de race werd hervat, maar de AXR-coureur kon dat weerstaan en vergrootte zijn voorsprong weer.

Kort daarna volgde een tweede full course yellow, waarbij Jaminet weer in de #6 Porsche plaatsnam, voordat de strijd tussen Cadillac en Porsche echt losbarstte. Jaminet slaagde er met een strak tempo in om de AXR van Derani te naderen, terwijl Matt Campbell in de Porsche #7 zich ook in het gevecht mengde. Derani hield net genoeg voorsprong tijdens deze stint om de leidende positie vast te houden, waarna hij samen met Jaminet naar de pits reed.

Porsche nam de leiding in de pits terwijl AXR een rijderswissel uitvoerde. De feestvreugde in het Penske-kamp bleek van korte duur, want Jaminet moest al snel terug naar de pitstraat om zijn straf uit te zitten. Hierdoor kwam Aitken, nu aan het stuur van de #31 Cadillac, weer aan de leiding. Campbell behoudt een knappe tweede plaats. Neel Jani promoveerde in de #5 Proton Porsche van de naar de derde plaats, terwijl Jaminet als vijfde terugkwam in het veld.

Ondertussen doen de beide BMW's niet meer mee voor de winst. Technische problemen bracht het Duitse merk uit de top en zij staan nu zevende en achtste op meer dan negen ronden achterstand. Door het wegvallen heeft het team met de #85 Porsche kunnen profiteren. Het trio coureurs met Tijmen van der Helm rijdt een prima 24 uur van Daytona en rijden nog in dezelfde ronde als de koploper. Er is voor de jonge Nederlander dus nog altijd uitzicht op meer.

CrowdStrike leidt LMP2-klasse

In de LMP2 gaat de #04 CrowdStrike aan de leiding na een episch gevecht op de baan met de #18 Era Motorsports. Malthe Jakobsen in de CrowdStrike Oreca reed zij aan zij met de Era-inschrijving van Connor Zilisch, maar kon de Amerikaan niet passeren toen ze op GTD-races over de banking stuitten. Jakobsen nam echter al een paar ronden later de leiding, toen Era Motorsport ervoor koos om van coureur te wisselen in de pits.

Corvette aan de leiding in GTD Pro, Nederlanders maken kans op podium

In GTD Pro ligt de BMW #1 aan de leiding met Madison Snow achter het stuur. Het BMW-team heeft een voorsprong van een seconde of 23 op de #62 waarin James Calado rijdt. De #4 Corvette van onder Nicky Catsburg is de nummer drie, zij hadden wel korte tijd de leidende positie in handen. Die ging toch weer naar de BMW en ook de Ferrari kon er langs. Voor de #3 Corvette is het geen fijne dag. Ook zij kenden een serieuze tijdstraf waarna een podium vrij kansloos is.

Bij de GTD's leek er geen vuiltje aan de lucht voor de #57 Mercedes met onder ander Indy Dontje achter het stuur, maar zij zijn in wat zwaarder vaarwater terechtgekomen. Ferrari #23 is dichterbij gekomen en heeft zelfs de leiding gepakt. Het is echter nog niet beslist, waardoor Dontje nog altijd mag hopen op meer.