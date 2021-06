Palou profiteert van pech Newgarden en wint op Road America

Een week na de dubbele ontmoeting in Detroit reisde de IndyCar naar Elkhart Lake in Wisconsin, waar het prachtige Road America is gelegen. Rinus VeeKay maakte het raceweekend niet mee. De coureur van Ed Carpenter Racing brak afgelopen week zijn sleutelbeen en werd vervangen door Oliver Askew. Ook Felix Rosenqvist moest de race laten schieten, nadat hij in Detroit een angstaanjagende crash had. Kevin Magnussen maakte hierdoor in dienst van Arrow McLaren SP zijn IndyCar-debuut op Road America, waar de top-acht van de kwalificatie begon op de rode band.

Newgarden domineert openingsfase

Josef Newgarden mocht vanaf de eerste positie vertrekken en greep bij de rollende start meteen de leiding, terwijl Jack Harvey voorbijkwam aan Colton Herta voor de tweede positie. Will Power opende daarna de aanval op Herta, die zich stevig verdedigde en Power daarmee terug verwees naar de vijfde positie. Alex Palou profiteerde daar optimaal van. De Spanjaard van Chip Ganassi Racing liet zich in de openingsfase gelden, want hij zette vervolgens de aanval in op Herta. Het verzet van de Andretti-coureur brak in de vijfde ronde, vijf ronden later kwam ook Power alsnog aan hem voorbij. Een ronde later ging Herta zelf in de fout in bocht 3, wat de deur opende voor Romain Grosjean om de vijfde positie over te nemen.

In de elfde ronde werd de eerste ronde pitstops ook geopend. Newgarden behield daarbij zijn forse voorsprong, maar die verdween in de zestiende ronde als sneeuw voor de zon. Jimmie Johnson spinde bij het uitkomen van de zevende bocht en veroorzaakte daarmee de eerste neutralisatie van de race. De zevenvoudig NASCAR-kampioen kon zijn weg overigens wel vervolgen, maar speelde in het restant van de race geen grote rol meer.

Rommelige tweede fase

Met Newgarden, Palou, Power, Harvey en Herta als top-vijf werd de race in de negentiende ronde hervat. Daar kwam op start-finish alweer verandering in toen Grosjean met zijn Dale Coyne Racing-bolide voorbij Herta ging. Ook Alexander Rossi voelde zich prima na de herstart. Eerst profiteerde de Andretti Autosport-rijder van een foutje van kampioenschapsleider Patricio O’Ward, enkele ronden later passeerde hij teamgenoot Ryan Hunter-Reay na een mooi gevecht. Een ronde later spinde Marcus Ericsson in bocht 2 van de baan. De winnaar van de eerste race in Detroit veroorzaakte daarmee de tweede caution, maar zelf zou hij zijn weg kunnen vervolgen.

Vrijwel alle rijders besloten de neutralisatie te benutten voor hun tweede pitstop, met uitzondering van Magnussen en Takuma Sato. De Deense debutant mocht het veld daarom aanvoeren bij de herstart in ronde 26, voor Sato en de reeds gestopte Newgarden en Palou. Laatstgenoemde zette meteen de aanval in op de Penske-coureur, die de aanval afsloeg en de derde plek behield. Magnussen zou de leiding in de 31ste ronde verliezen aan Sato, nadat hij twee ronden eerder wijd ging in bocht 3. In dezelfde ronde maakte hij zijn stop, om in ronde 35 stil te vallen en de derde neutralisatie veroorzaakte. In dit geval betekende het stilvallen wel einde verhaal voor de Arrow McLaren-coureur.

Laatste herstart kost Newgarden de kop

Na de herstart in ronde 38 stonden de coureurs nog één ronde pitstops te wachten. Grote winnaar van die ronde stops werd Scott Dixon, die naar de vijfde positie sprong door als eerste rijder te stoppen. Newgarden kwam in ronde 51 weer aan de leiding toen Askew als laatste zijn pitstop maakte. Op dat moment spinde Ed Jones, die daarmee de vierde neutralisatie van de race veroorzaakte.

Daarna volgde een sprint van twee ronden naar de finish en daarbij sloeg opnieuw het noodlot toe voor Team Penske. Er zat geen enkele gang meer in de bolide van leider Newgarden, die door een kapotte versnellingsbak ver terugviel en zo voor de tweede race op rij in de slotfase een zege door de vingers zag glippen. Voor Team Penske was het zelfs de derde race op rij. Alex Palou profiteerde optimaal en boekte op Road America zijn tweede zege van het IndyCar-seizoen. De Ganassi-coureur bleef Herta en Power voor. Dixon werd door zijn vroege laatste stop vierde, voor Grosjean en de verrassende Ericsson. Rossi werd zevende, terwijl Sato met zijn alternatieve strategie achtste werd. De negende plek was voor O’Ward, die hierdoor de leiding in de titelstrijd verloor aan Palou. De top-tien werd gecompleteerd door Max Chilton.

Het IndyCar-seizoen gaat over twee weken verder met de Honda Indy 200 op Mid-Ohio.

Uitslag IndyCar Road America - Race