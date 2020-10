Van Kalmthout pakt verrassend pole in Indianapolis

Het is voor het eerst dat VeeKay, zoals hij in de Verenigde Staten wordt genoemd, een pole pakt in de IndyCar. De eerste race van de Harvest Grand Prix wordt op vrijdagavond verreden (vanaf 21.30 uur Nederlandse tijd), zaterdag staat er een tweede race op het programma.

De kwalificatie was onderverdeeld in twee groepen. In groep 1 was Penske-coureur Josef Newgarden de snelste met een tijd van 1.10.470, een tiende rapper dan teamgenoot Will Power. De sessie moest echter voortijdig worden afgebroken door een crash van Takuma Sato, eerder dit jaar nog winnaar van de Indy 500. De Japanner spinde en parkeerde zijn bolide in Bocht 4. De situatie leidde tot een rode vlag en het einde van de sessie, waardoor de tijden niet meer verbeterd konden worden.

Een geluk bij een ongeluk voor de tweede groep met daarin onder andere Van Kalmthout. Dit deel van de deelnemers trok lessen uit de eerste sessie en ging direct naar buiten om in ieder geval één snelle ronde (een banker lap) te noteren. Felix Rosenqvist was de eerste die de tijdenlijst aanvoerde, maar de tijden gingen rap naar beneden en in de 1.09’s. Uiteindelijk was het Ed Carpenter-coureur Veekay, die met een 1.09.690 het snelste van iedereen was, slechts veertien honderdsten voor Colton Herta.

Groep 1

Groep 2