IndyCar presenteert kalender voor 2021 met 17 races

Vanwege COVID-19 heeft de IndyCar in 2020 met een gewijzigde kalender moeten werken. Hierdoor vielen een aantal races weg van de kalender, terwijl Road America, Iowa, Gateway en Mid-Ohio twee races mochten organiseren en de road course van Indianapolis zelfs gastheer van drie races is. Daarmee kwam uiteindelijk toch nog een kalender van veertien races tot stand. Aan die dubbele ontmoetingen op hetzelfde circuit komt voor een groot deel een einde in 2021, als de situatie rond het coronavirus genormaliseerd is en de donderdag gepresenteerde kalender ook daadwerkelijk afgewerkt kan worden.

Het stratencircuit van St. Petersburg keert in 2021 terug naar de vaste plek als openingsrace van het seizoen, nadat de race in 2020 naar het einde van de jaargang verplaatst moest worden vanwege het coronavirus. De race in Florida wordt op 7 maart verreden. De race op Texas Motor Speedway wordt in 2021 een dubbele ontmoeting en eerder in het seizoen verreden, namelijk in het eerste weekend van mei. Texas organiseert daarmee de eerste ovalraces van het seizoen, die bovendien gelden als voorbereidingswedstrijden op de Indianapolis 500. De 105de editie van die legendarische race staat voor 30 mei 2021 op het programma.

In de vorm van het stratencircuit van Nashville staat er één nieuwe race op de kalender, terwijl met Barber Motorsports Park, Long Beach, Detroit, Toronto, Portland en Laguna Seca een zestal circuits terugkeert op de kalender. Al deze circuits zouden ook in 2020 een race organiseren, maar vanwege het coronavirus bleek dit uiteindelijk toch niet mogelijk. Met Iowa en Richmond verdwijnen twee ovals van de kalender ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor 2020, en ook het Circuit of the Americas heeft het plekje op de kalender na twee jaar verloren. Laguna Seca is op 19 september de laatste race van het seizoen.

Kalender IndyCar Series 2021