IndyCar CEO Mark Miles over toekomst: Derde fabrikant, digitalisering en meer

In de nieuwste aflevering van onze #ThinkingForward interviews spreken we met IndyCar CEO Mark Miles. Het gaat over de plannen om een derde fabrikant aan te trekken, de digitale toekomst naast lineaire televisie en andere onderwerpen.

Mark Miles Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Mark, kan je om te beginnen de voornaamste aantrekkingskracht, het unique selling point van de IndyCar uitleggen?

IndyCar is snel. We houden van de diversiteit: we racen op ovals en super speedways en we racen op permanente circuits en op tijdelijke stratencircuits. Naar mijn mening is die diversiteit zeer interessant en een sterke aantrekkingskracht voor onze fans. We zijn zeer competitief: letterlijk elke coureur kan achteraan de grid starten en alsnog winnen. Dat gebeurt ook. Elke coureur kan instappen en een serieuze uitdager worden. Kleine teams kunnen strijden tegen grote teams. Tijdens een race is het wiel-aan-wiel. Er zijn inhaalacties en dat is iets dat we vandaag de dag niet in alle races kunnen verwachten. Dat zijn de geweldige aspecten van IndyCar-races. Daarnaast onze coureurs. We hebben een mix van uitstekende jonge coureurs en gevestigde veteranen. Ze strijden zij aan zij. Ongeveer de helft van de coureurs komt van buiten Amerika. We hebben iedereen die interesse heeft in de racerij wat te bieden.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images

Deze reeks heet #ThinkingForward. En wanneer wij vooruit denken over IndyCar, komen we al gauw terecht bij de nieuwe eigenaar Penske, die de Amerikaanse autosport als geen ander kent. Wat is de visie voor de toekomst van de sport?

Eerlijk gezegd zijn we nu nog altijd zeer gefocust op Noord-Amerika. We hebben aanbiedingen gehad om aan de andere kant van de oceaan te gaan rijden. Op dit moment is ons antwoord op dergelijke vragen altijd: ‘Nee, we focussen ons op de VS’. We willen alles bereiken wat op de Amerikaanse markt te behalen valt. Met alle respect voor de Formule 1: ik denk dat in Amerika de dominante formulewagenkampioenschappen hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat we op korte termijn niet bekijken hoeveel races we nog meer kunnen organiseren. De aankondiging van Nashville is een voorteken van de mooie dingen die vanaf volgend jaar gaan plaatsvinden. Diversiteit is belangrijk voor ons. We willen de uitnodiging om deel uit te maken van deze klasse uitbreiden naar mensen van alle mogelijke achtergronden. Niet alleen fans maar ook op het gebied van personeelswerving, onze eigen inkoop en uiteindelijk de samenstelling van teams en coureurs. Er zal, hopelijk volgend jaar, wat progressie geboekt worden en tastbaar resultaat te zien zijn. De wagen evolueert. We kijken ook naar de komst van een derde OEM (fabrikant). Dat is een uitdaging. Maar Roger Penske is uniek in de wereld om daarin succesvol te zijn.

We hebben in deze serie meerdere toonaangevende leiders gesproken over de toekomstige deelname van fabrikanten in de top van de racerij. Deze pandemie is voor fabrikanten zeer zwaar. Het is heel duidelijk waarom fabrikanten deelnemen aan de autosport, zowel voor technologische ontwikkeling als qua marketing. Maar zie jij dat die instelling verandert en maak je je zorgen over het investeringsniveau van fabrikanten als gevolg van deze crisis?

Ja, nou, er is natuurlijk geen lastigere tijd voor te stellen dan deze periode om dat gesprek te voeren. Gelukkig werken we er al een tijdje aan. Er is een aantal fabrikanten dat ons verhaal kent en onze progressie heeft kunnen volgen. Ik denk dat COVID een soort verkeersdrempel is. Ik denk niet dat het uitgangspunt verandert. Ik zie het als een ontwikkelingskans. En, met name in de Amerikaanse markt, als marketingkans. De waardetoevoeging van IndyCar is geweldig. Dus als je naar de kosten kijkt om actief te zijn in de Formule 1 of zelfs NASCAR, is de waardepropositie van de IndyCar geweldig. En dat wordt bevestigd in onze gesprekken.

Zach Veach, Andretti Autosport Honda Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images

De digitale ontwikkeling is zeer belangrijk geweest voor de Formule 1 en haar groei. Sinds de overname door Liberty Media, en met name de zoektocht naar nieuw publiek, is 52 procent van de nieuwe fans onder de 35 jaar. Welke strategie heeft IndyCar voor het vinden van nieuw en jonger publiek?

Ik moet zeggen dat Liberty Media en de Formule 1 op dit gebied geweldig werk hebben geleverd. Ze hebben geïnvesteerd en aangetoond dat het kan werken en daarmee hebben ze succes. Ik weet niet of wij een nieuw model gaan bedenken. Over het algemeen volgen we diezelfde route. Voor wat betreft live exposure van de races houden we voornamelijk vast aan lineaire media. De komende jaren zal de gehele architectuur veranderen. En met name nu heel veel abonnees weggaan bij kabelaanbieders krijgt streaming steeds meer waarde. Lineaire verslaggeving zal in onze primaire markt, de VS, voor weet ik hoeveel jaren nog het grootste publiek opleveren maar streaming wordt steeds belangrijker. Ook internationaal. We denken zo onze aanwezigheid in een aantal van onze belangrijke markten te kunnen versterken. We zullen op dat vlak zeker meer gaan doen.

Jay Frye en Mark Miles Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

De racerij werd in Amerika eerder dan in andere delen van de wereld weer opgestart na de lockdown: eerst NASCAR en daarna IndyCar. Wat is het vooruitzicht voor de rest van 2020? Het aantal COVID-besmettingen is nog altijd zeer hoog.

Er staan nog drie races op het programma, twee daarvan in Indianapolis. Onze Harvest Grand Prix double header, begin oktober in Indianapolis, vindt met publiek plaats. Echter niet in de hoeveelheden die deze locatie kan ontvangen. Maar desondanks is het meer dan had gekund bij een stratenrace. De finale vindt plaats in St. Petersburg, Florida. We weten nog niet in hoeverre daar publiek bij aanwezig kan zijn. Psychologisch gezien is het een merkwaardig proces en omgeving. Maar voor de coureurs blijft het racen. Zij zorgen dat ze veilig blijven. Uiteraard hebben we er graag fans bij. Een van de belangrijkste aspecten van IndyCar is de toegankelijkheid. Als er fans zijn, staan ze bij de pitboxen en in de paddock. Onze coureurs zetten graag een handtekening en zijn benaderbaar voor de fans. Dus dat missen we echt.

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda leads the field to the green flag Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images

Aangaande toegankelijkheid: in deze periode heeft esports een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen komen mensen via esports voor het eerst in aanraking met de sport, met name jonger publiek, maar in veel gevallen kan er ook echt geracet worden tegen de bekende coureurs. Wat zijn jouw gedachten over esports dit jaar en in de toekomst?

Dit bood de kans om esports onder de aandacht te brengen. We hebben zes evenementen georganiseerd, vijf daarvan werden uitgezonden op televisie in Amerika. Dat ging qua kijkcijfers behoorlijk goed. Dit heeft zeker toekomst, ik verwacht dat esports verder zal groeien. Het is een investering voor de sport maar waar dit staat in de rangorde van onze groei valt te bezien. We hebben graag een IndyCar-game: een geweldig, aantrekkelijk spel. Van daaruit kunnen we bekijken wat het echt kan opleveren. Maar het gaat eerst om de game. Dat is op zichzelf al een significante horde. De keren dat we evenementen hebben georganiseerd, niet alleen tijdens COVID maar ook daarvoor al, waren de coureurs heel enthousiast. Onze rijders doen er graag aan mee, ze gaan graag de strijd aan met het publiek. Dus ik denk dat er zeker kansen liggen.

Volgend jaar komt er een nieuwe race in Nashville. Je zei dat een van de voornaamste aantrekkingskrachten van IndyCar de afwisseling tussen stratencircuits als Nashville en permanente banen en ovals is. Hoe bepaal je die balans?

We hebben geen quotum. De balans is echter wel belangrijk voor ons. Het is geen nauwkeurig aantal maar het is min of meer een derde voor elke optie. Ovals liggen nooit middenin een stad. Indianapolis is misschien een uitzondering. Op sommige vlakken is dat lastiger. IndyCar-fans houden van races op ovals: het gaat het snelste en het is het spannendste. Het is echter steeds lastiger om fans aan te trekken als ze naar een circuit moeten reizen dat dertig of zestig minuten buiten de stad ligt omdat er binnen de sport en entertainment zoveel competitie is. We werken daar heel erg hard aan. Ik hou van stratencircuits, want ze bevinden zich in het hart van de stad. De race neemt de stad over, de gehele gemeenschap wordt betoverd. Je kunt er niet omheen. Dat is het karakter van een stratenrace, maar ze zijn lastig te organiseren. Je moet de juiste combinatie van elementen vinden. Permanente circuits zijn eenvoudiger: iemand heeft er al in geïnvesteerd. En we weten waar die banen liggen. Het is een kwestie van een juiste balans vinden met de ovals en stratencircuits.

Iets anders dat we dit jaar gezien hebben, is dat sport in het algemeen aan bewustwording moet doen: enkel entertainment is niet langer voldoende. In het gehele spectrum, van Formule 1 tot voetbal en NFL, hebben we allerlei boodschappen over sociale gelijkheid gezien, evenals topics als sustainability en diversiteit. Wat is jouw mening daarover en moet sport een platform zijn voor goede doelen?

Het belangrijkste is dat je meer doet dan enkel symbolische acties, het moet meer zijn dan een statement. We willen graag meer diversiteit in onze sport. En ik denk dat we nog heel hard moeten werken om ook maar enigszins in de buurt te komen van waar we op dat vlak zouden moeten staan. Samenwerken met de teams en onze promotors om ons ecosysteem te veranderen. En dan uiteindelijk het inbrengen van teamleden en coureurs. Onze talentenklassen spelen daarin een belangrijke rol. We werken daaraan om te bekijken hoe we zo snel mogelijk een verschil kunnen maken. We voelen de verantwoordelijkheid. En sport, als zichtbaar platform, biedt geweldige kansen om dergelijke onderwerpen in beeld te houden bij het publiek. We willen echter een rolmodel zijn, niet een symbool. En hopelijk kunnen we in de komende jaren echte vooruitgang boeken.

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Tot slot, heb je het gevoel dat de schone lucht die iedereen tijdens de lockdown heeft ingeademd en de toegenomen bewustwording van de kwetsbaarheid ervoor zorgt dat duurzaamheid hoger op de agenda staat en decarbonisatie en elektrificatie belangrijker wordt?

Nou, met de Californische bosbranden is de lucht hier niet zo schoon! Dat is wel overal ‘on top of mind’, niet alleen als natuurramp maar ook als bewijs voor klimaatverandering. Men realiseert zich dat het noodzakelijk is om alles te doen wat we kunnen tegen klimaatverandering in ons milieu. Op dit moment is ons motto ‘faster and louder’. Zo staat ons merk momenteel. We zijn ons echter niet onbewust van duurzaamheidsproblemen. Er kan buiten de baan veel gedaan worden aan de wijze waarop wij samenwerken met promotors en hoe we evenementen neerzetten. Andere klassen hebben zeer goed werk geleverd. Op de circuits hoor je gesprekken over hybridemotoren. Dat gaat de gewone krachtbron niet vervangen maar het kan een aanvulling zijn. Die discussie gaan we de komende jaren nog veel vaker voeren, en dan zien we wel waar het eindigt. Op dit moment willen onze fabrikanten, General Motors/Chevy en Honda, vooral pk’s. Zij denken dat wij een geweldig platform zijn voor dat gedeelte van hun markt. En wij willen aan die verwachtingen blijven voldoen.