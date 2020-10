Van Kalmthout na eerste pole: "Kunnen ook voor de zege gaan"

Van Kalmthout staat in zijn eerste jaar bij de grote jongens aan de leiding van het zogenaamde rookiekampioenschap, maar wacht in tegenstelling tot zijn grootste rivalen daarin - Alex Palou en Oliver Askew - nog op het eerste podium. Waar de coureur op Hoofddorp op de omloop van Gateway al wel dichtbij kwam, heeft hij zichzelf voor de aanstaande race op de 'road course' van de Indianapolis Motor Speedway de best mogelijke uitgangspositie verschaft.

"Toen ik uit de pitstraat reed en wat temperatuur in mijn banden kreeg, voelde ik meteen: wow, dit is precies de auto die ik vandaag nodig heb", zo liet VeeKay meteen na het behalen van zijn eerste pole-position aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik heb een goede ronde gereden en geen fouten gemaakt." Van Kalmthout liet de klokken van het befaamde circuit uiteindelijk stoppen op 1.09.690, respectievelijk 0.014 en 0.023 van een seconde sneller dan naaste belagers Colton Herta en Marco Andretti in de tweede kwalificatiegroep. "Ik denk eerlijk gezegd dat er nog wel meer mogelijk was geweest", straalt hij.

Waar vreugde overheerst, heeft Van Kalmthout de blik ook al snel op de race gericht. Zo'n eerste pole is namelijk prachtig, maar een gedreven sportman als VeeKay wil meer. Als het kan, veel meer. "We gaan vrijdag voor de overwinning", klinkt het dan ook vastberaden. "We hebben een goede balans in de auto op dit moment. Het was in de kwalificatie wel weer iets anders dan tijdens de vrije training, maar ik denk dat onze auto gewoon goed uit de verf komt bij een lage baantemperaturen." In dat opzicht denkt de 20-jarige Nederlander dat zijn ervaringen uit The Road to Indy en de jaarlijkse Chris Griffis Memorial Test ook van pas komen. Van Kalmthout kent de huidige omstandigheden al aardig.

Dat Van Kalmthout vrijdag op de grid een ervaren IndyCar-kampioen als Josef Newgarden - de snelste man uit de eerste kwalificatiegroep - naast zich krijgt, verandert voor de coureur uit Hoofddorp niets aan zijn ambities. Geïmponeerd is hij allerminst. "Het maakt mij echt niet uit wie er naast me staat op de grid, ik zal toch altijd alles geven. Natuurlijk is Josef een geweldige rijder en heeft hij veel meer ervaring. Ik ben nog een rookie en weet misschien niet eens wat te verwachten, maar dit is misschien juist positief. Ik ga er vol voor in de eerste bocht."

Met medewerking van David Malsher-Lopez