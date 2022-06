Carpenter wil Van Kalmthout behouden: “Samen titels en Indy 500 winnen”

Sinds 2020 is Rinus van Kalmthout actief in IndyCar Series. Nadat hij in drie seizoenen de drie klassen van de Road to Indy - te beginnen met US F2000, gevolgd door Pro Mazda en Indy Lights - doorliep, durfde Ed Carpenter Racing het wel aan met het Nederlandse talent. Op 19-jarige leeftijd werd Van Kalmthout zodoende fulltime IndyCar-coureur. Voor Ed Carpenter was de tweede plek in de Indy Lights voldoende om hem een kans te geven op het hoogste niveau van de Amerikaanse single-seaters, maar dat was zeker niet het moment dat Van Kalmthout bij hem op de radar kwam.

“Ik ontmoette Rinus toen hij heel jong was, we begonnen twee jaar voordat hij zijn eerste test voor ons afwerkte al te praten. Ik leerde hem kennen en bekeek wat hij deed terwijl hij de Road to Indy doorliep. Ik heb dus veel tijd besteed aan het evalueren van Rinus en hem leren kennen”, vertelt Carpenter in een gesprek met Motorsport.com. Die bewuste eerste test vond in augustus 2019 plaats op Portland International Raceway en bleek de aftrap van een samenwerking die nog altijd in stand is. Een prettige samenwerking in de ogen van Carpenter, die niet alleen teameigenaar is maar zelf ook de IndyCar-races op ovals afwerkt. Het feit dat hij zelf ook coureur is, maakt dat Van Kalmthout de nodige dingen heeft kunnen leren van de Amerikaan.

“Er zitten zeker elementen van mentor en leerling in de samenwerking”, zegt Carpenter over de eerste jaren waarin hij met Van Kalmthout werkte. “Ik heb absoluut het gevoel dat wij een sterke relatie hebben. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk kennis en ervaringen door te geven die ik heb opgedaan in mijn negentien jaar in IndyCar, om zo zijn leercurve te verkorten en hem te helpen zo snel mogelijk zijn potentie te maximaliseren.”

Ed Carpenter en Rinus van Kalmthout tijdens de Drivers' Meeting voorafgaand aan de Indy 500 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Inmiddels zit Van Kalmthout in zijn derde IndyCar-seizoen en ook dit jaar is ECR zijn werkgever. Aangezien de 21-jarige coureur - die in de Verenigde Staten bekend is als Rinus VeeKay - inmiddels meer ervaring heeft, is de samenwerking volgens Carpenter wel iets veranderd. “Je wordt natuurlijk closer en de werkrelatie evolueert. De dingen waaraan we werken zijn anders dan waar we eerder in zijn tijd bij ons mee bezig waren. Maar onze persoonlijkheden en stijlen zijn hetzelfde gebleven. De gesprekken zijn daardoor vergelijkbaar, maar we richten ons op andere onderwerpen. Dat is denk ik de beste manier om het te omschrijven. We zijn altijd close geweest en ik denk dat er vrijwel meteen een soort gemak was in het samenwerken. Daar zijn we verder op gaan bouwen, ook qua vertrouwen, zodat we samen sterker worden en als collectief al onze doelstellingen kunnen bereiken: samen de Indy 500 en kampioenschappen winnen.”

Pure snelheid als grootste kracht

In zijn eerste twee IndyCar-seizoenen bleef de titel nog ver buiten bereik voor Van Kalmthout en ECR. In coronajaar 2020 debuteerde hij met de veertiende plek in het kampioenschap, waarmee hij de beste rookie van het jaar was. Vorig jaar volgde de twaalfde plek in de eindstand, ondanks het missen van de race op Road America vanwege een gebroken sleutelbeen. Wel won hij in mei zijn eerste IndyCar-race door Romain Grosjean te verslaan op de road course van Indianapolis. Dit jaar bezet Van Kalmthout na de Indy 500 de dertiende plek in het kampioenschap, maar voor de moeizame races in Indianapolis stond hij nog zevende.

Dat Van Kalmthout progressie heeft geboekt, is volgens Carpenter niet meer dan logisch. “Het maakt niet uit wat je hebt meegemaakt voor IndyCar, er is altijd nog behoorlijk wat te leren. Vanaf dag 1 is Rinus heel snel geweest, hij is van nature een zeer getalenteerde coureur. Toen hij hier binnenkwam, vertrouwde hij op zijn rauwe snelheid, maar gedurende zijn ontwikkeling zien we hem consistenter worden. Dat is ook nodig om hier mee te doen voor het kampioenschap. Ik denk dat zijn feedback een stuk beter is geworden, net als het aansturen en helpen van de engineers”, legt Carpenter uit.

De basis staat inmiddels voor Van Kalmthout en dat begint bij zijn pure snelheid, wat door Carpenter gezien wordt als een van de sterkste punten van zijn pupil. “Zijn allergrootste kracht is zijn snelheid. Hij is overal snel, ongeacht het een oval, road course of stratencircuit is. Hij is heel allround en heeft het in zich om overal snel te zijn. Dat is zijn belangrijkste kracht.” Toch denkt Carpenter dat VeeKay er in de komende jaren nog meer uit kan halen en dat is dan ook de reden dat er momenteel veel aandacht wordt besteed aan het verfijnen van details, zodat de Hoofddorper op termijn tot de absolute IndyCar-top kan gaan behoren.

Rinus van Kalmthout in actie tijdens de eerste training voor de Indy 500 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Een van die punten waar nu aan gewerkt wordt, is de racecraft. “Het belangrijkste is, en dat is iets waar we over praten, het kijken naar de race als geheel. De tendens is dat hij tijdens het rijden in het moment zit, en dat kan van ronde tot ronde zijn of van stint tot stint”, legt Carpenter uit. Hij ziet dat meervoudig kampioenen als Scott Dixon en Josef Newgarden verder vooruit denken, maar ook merkt hij op dat Van Kalmthout op dit vlak al stappen gezet heeft. “Ik denk dat we progressie zien en Barber was daar een goed voorbeeld van. Ik denk dat het de beste race was die hij heeft gereden dit seizoen en het team heeft ook heel goed gepresteerd qua uitvoering in de pits enzovoorts. We kwamen net tekort, maar we komen dichter en dichter in de buurt. We moeten gewoon consistent zijn en in de top-vijf blijven.”

Franchise driver á la Scott Dixon

Diezelfde Newgarden reed in 2015 en 2016 als jong talent voor Ed Carpenter Racing. Het verschil met Van Kalmthout is dat de Amerikaan al drie seizoenen ervaring had toen hij - vanwege de fusie met Sarah Fisher Hartman Racing - bij ECR aan de slag ging, maar desondanks kan Carpenter beide coureurs vergelijken. “Zonder Josef boos te maken, want hij is zo’n gelauwerde coureur, denk ik dat Rinus op een eerder in zijn carrière en op verschillende typen circuits sneller is”, zegt hij. “Josef ontwikkelde zijn werkethiek en zijn aandacht voor details heel natuurlijk, daar was hij als jonge, minder volwassen coureur heel sterk in. De dingen waarop Rinus en ik ons focussen zijn anders, maar de overeenkomsten zijn dat ze allebei jong zijn, leren hoe ze een professional moeten zijn, het leven als IndyCar-coureur en de druk die daarbij komt kijken leren te managen als een van de talenten voor de toekomst.”

In het geval van Newgarden lag die toekomst niet bij ECR, maar bij topteam Penske. In 2017, het eerste jaar na zijn overstap, werd hij meteen kampioen en dat kunstje herhaalde hij in 2020. Of Van Kalmthout ook zo’n stap gaat maken, is nog niet duidelijk. Zijn contract bij Ed Carpenter Racing loopt eind 2022 af en in de afgelopen maanden zijn er al enkele geruchten over zijn toekomst geweest. Een langere samenwerking met ECR is echter ook niet uitgesloten en Carpenter staat daar zeker voor open.

“Het is lastig om er een percentage op te plakken, maar ik ben heel hoopvol. Mijn verlangen is dat Rinus nog een lange tijd voor ons team rijdt. Ik denk dat wij hem alles kunnen leveren dat hij nodig heeft om zijn doelstellingen te bereiken. Er is nog een lange weg te gaan in dat proces en het is onze intentie om er alles aan te doen om hem te behouden, en met de overgebleven races dit seizoen te laten zien dat dit voor hem de beste plek is”, aldus Carpenter, die zelf in ieder geval grote plannen met Van Kalmthout heeft als hij inderdaad bijtekent. “Het vechten voor kampioenschappen, absoluut. Het is mijn doel om hem de kern van het team te maken, onze franchise driver zoals je ziet bij Scott Dixon en andere coureurs die een lange tijd voor hetzelfde team rijden. Mijn hoop is dat hij ons team richting de toekomst kan leiden en dat we samen veel kampioenschappen en Indy 500’s kunnen winnen.”