Nieuwe teamgenoot voor VeeKay na plots vertrek Daly bij Ed Carpenter Racing

De 31-jarige Conor Daly begon in 2015 in de IndyCar en bleef van kleine teams wisselen. Met Carlin pakte hij in 2020 in Iowa een verrassende pole-position. In 2016 behaalde hij met de tweede plaats in Belle Isle, toen hij voor Dale Coyne Racing reed, zijn beste IndyCar-resultaat. De Amerikaan reed sinds 2020 voor Ed Carpenter Racing, maar begon in 2021 aan zijn eerste volledige seizoen bij het team. Bij dat team kwam Daly niet helemaal uit de verf. Vorig jaar werd hij zesde bij de Indy 500, nadat hij eerder al als vijfde over de streep kwam op de Road Course van de Indianapolis Motor Speedway. Dit jaar had hij de achtste plek als beste resultaat in de Indy 500, terwijl de veertiende plek in St. Pete zijn op-een-na beste resultaat was.

Ondanks de tegenvallende prestaties van Daly komt het afscheid na zeven races, midden in het seizoen, als een verrassing. Beide partijen zijn overeengekomen om per direct afscheid te nemen. "Dit het lastigste besluit dat ik als teameigenaar heb moeten nemen", reageert Ed Carpenter. "Ik respecteer Conor en weet wat hij voor de IndyCar en zijn fans betekent. Ons team heeft niet op niveau gepresteerd dit jaar en ook al zijn er technische veranderingen doorgevoerd en is er in het offseason geïnvesteerd, is 2023 tot nu toe extreem uitdagend geweest", erkent hij. "Ik heb veel nagedacht over de huidige staat van ons team en besef dat het mijn plicht is tegenover onze werknemers, partners en supporters om alles te doen wat nodig is om het concurrentievermogen van ons team te verbeteren. We wensen Conor oprecht blijvend succes en zullen hem aanmoedigen, waar hij ook naartoe gaat."

Daly zelf heeft ook op de breuk gereageerd. "Hoewel we samen hebben besloten dat het in ons belang is om verschillende wegen in te slaan, wil ik Ed Carpenter Racing bedanken voor de afgelopen drieënhalf seizoen", zegt Daly. "Ik ben iedereen dankbaar die mij in het verleden en heden gesteund heeft en in de toekomst zal blijven steunen. Ik kijk uit naar de volgende mogelijkheden die op mij wachten. Ik wil de fans danken voor hun steun tijdens dit avontuur."

Het afscheid van Daly leidt wel tot de vraag wie de ECR-bolide met startnummer 20 overneemt. Deze blijft namelijk wel op de grid staan voor het seizoen 2023. Daardoor moet er vóór de volgende race, op Road America op 18 juni, meer nieuws komen over de nieuwe teamgenoot van VeeKay. ECR belooft 'te zijner tijd' met informatie te komen.