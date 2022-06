Newgarden pakt IndyCar-pole in Detroit, P14 Van Kalmthout

Veekay strandt in groepsfase

De 24 IndyCar-coureurs kwamen op basis van de trainingsuitslagen eerst uit in twee groepsessies van elk tien minuten. Vanuit elke groep mocht de top-zes door naar de Fast Twelve. In Groep 1 klokte Helio Castroneves de beste tijd. De ervaren Braziliaan in dienst van Meyer Shank Racing klokte 1.15.43.67. Pato O'Ward stond ook een paar keer bovenaan, maar eindigde met 1.15.5973 nipt als tweede. Kersverse Indy500-winnaar en kampioenschapsleider Marcus Ericsson werd derde. Ook Scott McLaughlin, Simon Pagenaud en Romain Grosjean maakten daarachter promotie.

Rinus Veekay moest met de Chevrolet van Ed Carpenter aantreden in Groep 2. De Nederlander greep net naast een ticket voor de strijd met de snelste twaalf racers. 'Veekay' eindigde met 1.15.5482 als zevende. David Malukas tekende voor de eerste plaats dankzij 1.14.8833. Andretti Autosport's Alexander Rossi - die volgend jaar overstapt naar McLaren - werd tweede, voor Colton Herta, Josef Newgarden en Scott Dixon. Het laatste ticket ging naar tweevoudig Indy500-winnaar Takuma Sato. Titelverdediger Alex Palou, derde in het huidige kampioenschap, overleefde net als 'Veekay' de groepsfase niet. Hij werd negende.

Maluka verrast bij Fast Twelve, crash Grosjean

Rookie Malukas pakte halverwege de 'Fast Twelve'-sessie van tien minuten verrassend de eerste plek met 1.15.8140. Pagenaud en Newgarden verwezen hem terug naar de derde plek, maar met nog twee minuten te gaan sloeg Malukas terug. De Dale Coyne Racing-rijder noteerde 1.14.8251. O'Ward antwoordde met 1.14.6681 en zou daarmee ook bovenaan afsluiten. Malukas werd tweede en mocht daarmee voor het eerst door naar de Fast Six. Ook bij Castroneves, Pagenaud, Sato en Newgarden klonk er gejuich. Naast Ericsson (achtste) haalde ook Grosjean het niet. In een ultieme poging om toch nog bij de beste zes te komen, tikte de Fransman de vangrail aan om een paar meter verder zijn bolide achterstevoren tegen de boarding te parkeren. De voormalige Formule 1-coureur bleef ongedeerd. Hij moest genoegen nemen met P10.

Newgarden klopt Sato voor pole

In het laatste deel van het kwalificatiedrieluik stond Castroneves in het begin even bovenaan. Zijn 1.15.4538 werd gekraakt door Honda-man Sato, die 1.15.3490 had gevonden. Daarmee leek de Japanner zich te verzekeren van de pole, maar Newgarden perste er in zijn Chevrolet helemaal op het einde nog 1.15.2153 uit. Sato moest daardoor genoegen nemen met de tweede plek, Pagenaud verbeterde zich naar de derde plaats. Castroneves werd vierde, voor O'Ward en Malukas.

Voor 'Veekay' werd het de veertiende startplaats. Hij deelt de zevende rij met Conor Daly, met achter hem Kyle Kirkwood, Will Power, Santino Ferrucci en Palou.

Uitslag: Kwalificatie IndyCar Detroit