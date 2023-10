Rinus VeeKay krijgt nieuwe teamgenoot in IndyCar-seizoen 2024

Christian Rasmussen klimt tijdens een aantal IndyCar-races in de #20 Chevrolet van het team en zal in een derde auto stappen tijdens de Indianapolis 500. "Ik heb er veel zin in om in 2024 voor Ed Carpenter Racing te racen", zegt de 23-jarige coureur, die ongetwijfeld hulp gaat krijgen van Rinus van Kalmthout. "Het is een droom die uitkomt en een droom waar ik al heel lang naartoe werk. Ik wil Ed Carpenter en Tim Broyles bedanken. Ik ben klaar om te beginnen en iedereen te laten zien wat we kunnen."

De Deen maakte in 2018 de oversteek van Europa naar de Verenigde Staten en begon het jaar erna aan zijn weg richting IndyCar. Hij is na Kyle Kirkwood pas de tweede coureur in de geschiedenis die in elke opstapklasse naar de Amerikaanse hoofdklasse kampioen werd. Dit deed hij in 2020 in de USF2000, in 2021 in de USF Pro 2000 en dit jaar in de Indy NXT. Hij wordt de zesde Indy NXT-kampioen die bij het team van Rinus VeeKat gaat racen. Afgelopen maand testte hij al met de formatie op Barber Motorsports Park.

"Christian is een coureur die is opgevallen door zijn weg in het Indy-programma. Hij deed het uitstekend toen we hem vorige maand een test gaven. Hij liet daar zien klaar te zijn voor de volgende stap naar de IndyCar. We zijn blij hem toe te voegen aan onze line-up en hopelijk beleven we een succesvol 2024", zegt teambaas Ed Carpenter.

Zijn debuutseizoen bij het team van Rinus VeeKay in de topklasse bestaat uit het racen op vijf stratencircuits, zes permanente banen, in de 108e editie van de Indy 500 en een deelname aan de demonstratierace op The Thermal Club, waar om de hoofdprijs van een miljoen dollar wordt gestreden. Die race levert geen punten op voor het kampioenschap. Zijn 2024 begint met de seizoensopener op 10 maart in de straten van St. Petersburg.