Over anderhalve week keert Indy Dontje met Winward Racing terug in de 24 uur van Daytona. Voor de man uit Alkmaar is het een bekende omgeving. Twee jaar geleden debuteerde hij met hetzelfde team in de GTD-klasse van de Amerikaanse klassieker en won hij meteen de wedstrijd. Een knallende binnenkomer dus. “Sinds 2018 racete ik in Amerika met Winward Racing, alleen dan in de GT4 [een niveau lager]. We hadden al drie jaar gekeken hoe de Rolex 24 [de commerciële naam van de 24 uur van Daytona] was. Om dan samen met dat team mijn debuut te maken en meteen te winnen, dat was overweldigend”, zegt de 30-jarige coureur tegen Motorsport.com.

De #57 Winward Mercedes van Indy Dontje in 2021. Foto: Richard Dole / Motorsport Images

Vorig jaar kreeg Winward steun van AMG en was er geen plek vrij voor ‘freelancer’ Dontje. Hij miste de race en kon zijn titel dus niet verdedigen. “Ik ben altijd goed in contact gebleven met de familie. Ik heb ook laten zien dat als ik ergens anders race, ik ook hard kan gaan en kan winnen. Dat is opgevallen, en ze hadden nu weer een goede zilveren rijder nodig. Toen hebben ze mij gebeld.” Nu keert hij dus terug op het World Center of Racing, opnieuw in de GTD-klasse. GTD staat voor GT Daytona en bestaat volledig uit GT3-bolides. Dat zijn de wagens die ook veel in Europa rijden, zoals bij de 24 uur van Spa-Francorchamps. “Het zal wel even wennen zijn. Ik heb al een jaar niet meer in de Mercedes GT3 gereden. De laatste keer was de 24 uur van Dubai vorig jaar. Ik heb nog wel twee keer in de Ferrari GT3 gereden, en daarmee de 24 uur van Barcelona gewonnen. Het moet er dus wel goed inzitten, maar het is toch altijd weer even wennen. Gelukkig hebben we een testweekend, dus dat moet wel goed komen.”

Hoge snelheid op banking

De race in Florida, die tevens de seizoensopener is van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship, zit boordevol uitdagingen. “Daytona is natuurlijk een circuit met banking, en je haalt daar een van de hoogste snelheden met een GT3. Je komt met meer dan 270 kilometer per uur aan en dan rem je de eerste bocht in, waarbij je van de banking afgaat en het infield oprijdt. Dat is gaaf, net als het racen met meerdere klassen. Daarbij heb je het systeem waarbij de Amerikanen proberen om het racen spannend te houden. Zodra er mensen op een ronde worden gezet, krijgen ze die bij een safety car-fase terug. Dat zorgt ervoor dat als je een ronde terugvalt door een kleinigheidje, je altijd nog kan terugkomen. Dat maakt de race ook zo spannend tot de laatste minuut.”

Drukte bij de start van het GTD-veld bij de Rolex 24 van vorig jaar. Foto: Art Fleischmann

In totaal staan er 61 wagens aan de start in de Rolex 24. Negen wagens rijden er vooraan in de heropgerichte GTP-klasse. Daarachter negentien prototypes verdeeld over de LMP2 en LMP3-klassen. Daarbij komen nog eens 33 GTD’s. Bij elke herstart is het dus druk op de baan, en dat zorgt soms voor lastige situaties. “Het is enorm hectisch. Met die GTD’s kan je wel omgaan, maar de LMP’s zijn echt super irritant. Als er een pro-rijder op een LMP3 zit, gaat die wel hard, maar ze hebben geen topsnelheid. Daar gaan we dik aan voorbij. Als er een amateur op de wagen zit zijn wij veel sneller, maar in het infield ontstaat er echt een heel irritante opstopping als je erachter komt te zitten. Je moet er toch altijd op een contactloze manier doorheen zien te komen. Elk contact kan voor schade zorgen, dus dat wil je niet. Het is altijd een spelletje.”

Zege het doel

Op de vraag waarop hij zich het meest verheugt in de komende weken, is Dontje duidelijk: “De overwinning”, zegt hij lachend. “Ik kijk er natuurlijk naar uit om terug te zijn in de IMSA-paddock. We richten ons natuurlijk wel weer op de zege. Vorig jaar zat het team er ook dicht bij en nu hebben we met onze line-up weer een goede kans.” Naast Dontje wordt de #57 Mercedes bestuurd door Russell Ward, Phillip Ellis en Lucas Auer. “Er zijn genoeg andere auto’s die ook kans maken, maar we gaan zeker niet voor ze onderdoen en ik heb er enorm veel zin in.” Na de 24 uur van Daytona zien we Dontje en Winward Racing nog terug in de andere drie endurance-wedstrijden van het IMSA-kampioenschap. Dat zijn de races op Sebring, Watkins Glen en Road Atlanta.