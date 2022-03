DTM-kampioen Götz haalt inspiratie uit Verstappen en kiest voor #1

Götz pakte afgelopen jaar in de controversiële finale op de Norisring zijn eerste DTM-titel. De Duitser reed in 2021 met startnummer 4 op zijn Haupt Racing Mercedes, maar stapte in de winter over naar Winward Racing. Daar laat hij #1 op zijn wagen plaatsen. Daarmee is Götz pas de tweede kampioen na Marco Wittmann die in de DTM met dat startnummer aan de start verschijnt, sinds de introductie van permanente nummers in 2015.

In zijn argumentatie haalt hij F1-kampioen Max Verstappen aan. “#4 was het teamnummer, HRT [Haupt Racing Team] heeft in verschillende kampioenschappen altijd met #4 gereden”, legt Götz uit. “Nu heb ik de kans om met #1 te rijden. Dat is geweldig en er zijn er maar weinig die die kans krijgen. Max Verstappen doet het ook in de Formule 1. Hij zei dat je in je leven maar weinig kansen krijgt om dit te doen. Ik vond de Mercedes met #1 er goed uitzien. In de DTM zijn er weinig back-to-back kampioenen, wat aantoont hoe competitief deze klasse is. Daarom heb ik gezegd: ‘Oké, dit is het moment. Je bent kampioen, geniet ervan met startnummer 1’. Dit is een geweldige kans. Ik heb dit nooit eerder gedaan. Toen ik kampioen werd in de Formule BMW of GT Masters, bleef ik rijden met #4. Nu ben ik weg bij HRT, dus kreeg ik de kans om met #1 te gaan rijden.”

"Dit jaar wordt nog beter en zwaarder”

De DTM maakt een indrukwekkende groei door. Waar er in 2021 nog negentien wagens aan het vertrek stonden, verwacht men liefst dertig deelnemers in het aankomende seizoen. Onder meer GT3-sterren als Laurens Vanthoor, Mirko Bortolotti en Luca Stolz maken hun entree, terwijl drievoudig kampioen René Rast en BMW-rijder Philipp Eng terugkeren. Götz verwacht dan ook een nog hevigere strijd om de titel: “Het zijn stuk voor stuk grote namen, die in het verleden geweldig gepresteerd hebben. De GT Masters-kampioen debuteert, DTM-kampioenen Wittmann en Rast doen mee. Het is een geweldige combinatie van jong talent, ervaren rijders en nieuwe teams. Dit jaar wordt nog beter en zwaarder.”

Video: De controversiële finalerace van 2021