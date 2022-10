David Schumacher was een van de velen die eraf gingen na de safety car-herstart bij de eerste race van het laatste DTM-weekend van het seizoen. Nadat de race werd hervat met twee rijen van auto’s zoals ze dat in de IndyCar ook doen, ontstonden er veel incidenten. De grootste crash vond plaats in bocht 8. Thomas Preining en Schumacher raakten elkaar en gingen op hoge snelheid de muur in. De wedstrijdleiding gaf meteen code rood.

Schumacher, die afgelopen seizoen voor Winward Mercedes uitkwam in de DTM, werd meteen naar het ziekenhuis in Ludwigshafe gebracht. Dat is dertig kilometer ten noorden van het circuit. De eerste checks gaven alleen een kapotte knie en een gekneusde wervelkolom aan.

Breuk in wervel

Inmiddels is gebleken dat Schumacher een gebroken rompwervel heeft. Zijn vader en oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft bekendgemaakt dat hij voorlopig een korset moet dragen. De twintigjarige coureur hoeft niet geopereerd te worden en volgens de verwachting zal hij binnen een paar weken volledig hersteld zijn. “Toen David thuiskwam, klaagde hij nog steeds over pijn in zijn rug”, vertelde vader Ralf aan het Duitse persbureau dpa. “Toen besloten we om naar een ziekenhuis in Salzburg te gaan om een MRI te maken. Het bleek dat een rompwervel was gebroken. Volgens de doctoren die David verzorgen, betekent dit een pauze van ongeveer zes weken.”

Zijn crash betekende voor David Schumacher dat hij de laatste race van het seizoen moest missen. De voormalig Formule 3-coureur reed zijn eerste seizoen in de klasse en scoorde met een elfde plaats op Spa-Francorchamps zijn beste resultaat. Tweemaal kwalificeerde hij zich in de top-tien. De crash tussen hem en Preining creëerde een kettingreactie bij het aanremmen van bocht 8, waardoor Ricardo Feller in de achterkant van de Porsche van Dennis Olsen reed. Olsen gleed in de muur, waardoor de motor uit zijn Porsche geslingerd werd en in brand vloog. Die raakte vervolgens weer de Ferrari van Nick Cassidy. Preining en Olsen werden door de doktoren niet fit verklaard, en Cassidy moest de race op zondag sowieso missen vanwege schade aan zijn auto.