Nasr over Porsche 963: “Hybridesystemen doen denken aan F1”

Felipe Nasr reed in 2015 en 2016 in de Formule 1 bij het team van Sauber. Hij was daar teamgenoot van Indy 500-winnaar Marcus Ericsson. Zijn beste resultaat behaalde hij in zijn allereerste race, met de vijfde plaats in de Grand Prix van Australië. Na zijn vertrek uit de F1 heeft Nasr veel geracet in Amerika. In 2018 en 2021 werd de Braziliaan kampioen in het IMSA WeatherTech Sportscar Championship met de Cadillac van Action Express Racing.

Eind 2021 tekende Nasr een fabriekscontract bij Porsche. Hij werd ontwikkelingsrijder van de gloednieuwe Porsche 963 LMDh, die vanaf dit jaar uitkomt in de GTP-klasse van de IMSA, en de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. Sinds begin vorig jaar heeft Nasr vele kilometers gemaakt in de LMDh. De 963 is een hybride-aangedreven wagen. Porsche heeft de verbrandingsmotor zelf gebouwd en krijgt het elektrische component geleverd, net zoals alle andere merken dat krijgen. Volgens Nasr heeft de wagen enigszins iets weg van de hybride F1-wagen waar hij zeven jaar geleden nog mee reed. “De toevoeging van het hybridesysteem doet me denken aan mijn F1-tijd. Er gebeurt een hoop op het stuur met wat wij rijders moeten zien en doen”, vertelt Nasr aan Motorsport.com. “Ik kan niet wachten om de wagens voor het eerst samen te zien racen. Ze zijn wijder en langer [dan de vorige generatie prototypes], ze zien er gaaf uit. Het is een coole ervaring om betrokken te zijn vanaf het begin, nog voordat de auto op de baan kwam.”

Volgend weekend is de eerste keer dat de nieuwe LMDh-bolides tegen elkaar zullen gaan racen in de GTP-klasse. Dan staat namelijk de 24 uur van Daytona op het programma. Nasr is erbij in de Porsche. Verder zijn er wagens van BMW, Acura en Cadillac. Bij het laatstgenoemde merk staat ook Renger van der Zande aan de start.