Teamgenoot van Indy Dontje breekt rug bij zware crash in Daytona

Lucas Auer had in de eerste oefensessie van het weekend net de snelste tijd in de GTD-klasse genoteerd toen het in de tweede bocht van de Daytona International Speedway fout ging. Bij het uitkomen van de eerste bocht kwam hij even op het gras waardoor de tractie van de Mercedes AMG GT3 weg was. Hij schoot aan de overkant van het circuit in de betonnen muur en klaagde tegenover de marshals over rugpijn.

Fotografen op locatie zagen dat de reddingswerkers de kooi kapot geknipt hebben om Auer uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij werd overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Daar werd de diagnose gesteld. “Het medische team constateerde dat Auer significante gebroken lendenen heeft opgelopen”, laat Winward Racing weten. “Auer is bij kennis en alert. Hij heeft contact gehad met zijn familie in Europa.”

Auer deelde de Mercedes AMG GT3 met de Nederlandse coureur Indy Dontje, de Zwitser Philip Ellis en de Amerikaan Russell Ward. Ellis zette de wagen vorige week op pole-position tijdens de kwalificatie. Het team zoekt naar een vervanger voor Auer. Een nieuwe wagen is inmiddels onderweg naar Daytona. Winward Racing verwacht dit weekend gewoon mee te kunnen doen aan de 24 uur van Daytona, die zaterdagavond Nederlandse tijd van start gaat.

Lucas Auer stond ook ingeroosterd voor de 12 uur van Bathurst volgende maand, die hij zou rijden met Nicky Catsburg en Daniel Juncadella. Het is onwaarschijnlijk dat Auer dan weer fit genoeg is.