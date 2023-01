Eerder was al duidelijk dat Kevin Magnussen, die kampte met een zere pols als gevolg van een cyste, de race mogelijk moest missen vanwege de medische ingreep. Inmiddels is bekend dat de operatie waarbij de cyste is verwijderd, succesvol is verlopen, maar dat hij wel het advies heeft gekregen van de artsen om niet mee te doen aan Daytona, waar hij samen met vader Jan zou rijden.

“De operatie is goed verlopen, maar ik moet nu zoveel mogelijk rust nemen om weer fit te zijn voor het gevecht, voordat we met de voorbereidingen op het F1-seizoen beginnen”, laat Magnussen, die in Daytona een Porsche 911 GT3 R zou gaan besturen, weten. “Het is jammer. Ik keek erg uit naar deze fantastische race en het feit dat ik daar weer samen met mijn vader voor MDK Motorsports zou rijden. Ik wens het team een geweldig weekend toe in Daytona.” Vader en zoon Magnussen deden in december nog voor MDK Motorsports mee aan de Gulf 12 Hours op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Toen werd er met een Ferrari 488 GT3 Evo een vijfde plaats behaald in de pro-klasse en was er een zevende plek overall.

Magnussen, die vorig jaar als coureur van Cadillac Chip Ganassi Racing nog vijfde werd in de 24 uur van Daytona, wordt vervangen door Jason Hart, die reeds voor MDK Motorsports actief is in de Noord-Amerikaanse Porsche Carrera Cup. De rijdersbezetting bestaat verder - naast Jan Magnussen, die alle vier de ronden van de Michelin Endurance Cup voor MDK rijdt - uit Mark Kvamme en Trenton Estep. “We zijn blij dat Kevins operatie succesvol is verlopen”, reageert Kvamme, die behalve coureur ook teameigenaar is van MDK. “We hebben eerder al aangegeven dat de gezondheid van onze coureurs en teamleden altijd bovenaan staat in ons lijstje met prioriteiten.”