Vandoorne: “Mogen tevreden zijn met behaalde punten”

Formule E-debutant Mercedes liet in beide races in Riyad een uitstekende snelheid zien. Vandoorne bekroonde het weekend door tweemaal naar het podium te rijden, al had hij daar in de tweede race wel een straf van Maximilian Gunther voor nodig. Door het constante presteren staat de Belg momenteel tweede in de stand om het kampioenschap.

“Ik ben opgeklommen van de elfde naar de derde plaats dus het was een race vol actie met een goed resultaat”, blikte Vandoorne terug. “Bij de start deed ik het rustig aan en vervolgens liet ik een goede snelheid zien. Ik kon zelfs wat energie besparen. Zodra ik een gaatje had geslagen naar mijn achtervolgers activeerde ik de Attack Mode. Er werd diverse malen met de gele vlag gezwaaid, plus veel safety car-perioden en lastige momenten zoals herstarts. Gezien het feit dat dit pas het eerste raceweekend van het team was, mogen we tevreden zijn met de behaalde punten.”

Teambaas Ian James toonde zich eveneens content met het resultaat: “Het team heeft exceptioneel werk geleverd. Ik ben ontzettend trots op hoe onze rijders zich teruggeknokt hebben. Ik ben blij dat we hetzelfde niveau hebben kunnen laten zien als in de eerste race. Deze resultaten tonen aan dat we als team op een veelbelovende weg zijn. Voor volgende race moeten we echter opnieuw proberen te verbeteren. Er zijn nog twaalf races te gaan.”

De race gemist? Bekijk hier de hoogtepunten: