Groene vlag te vroeg gezwaaid: Wat ging er mis in Riyad?

Frijns was in de tweede race van het weekend bezig aan een prima opmars totdat hij in het vloeiende gedeelte van het circuit in Riyad de controle over zijn bolide verloor. De Limburger spinde en klapte in bocht 9 in de muur, met een safety car tot gevolg. Op het moment dat de groene vlag werd gezwaaid en het veld weer op volle snelheid mocht racen, was op televisiebeelden te zien dat de marshals ter plekke nog helemaal niet gereed waren. Er stonden nog enkele baanposten op het circuit en de tractor die de wagen moest bergen was nog niet achter de hekken verdwenen. De wedstrijdleiding reageerde direct met een full course yellow en blikte achteraf terug op het merkwaardige incident.

“Iedereen zei dat we het zonder problemen zouden halen. Helaas was er iets dat de tractor blokkeerde”, blikte wedstrijdleider Scot Elkins in gesprek met Motorsport.com terug op het incident. “De tractor kon de draai niet helemaal maken. Dat zagen we op de beelden en helaas moesten we een full course yellow inzetten om het probleem te neutraliseren. Het was een communicatiefout maar het kwam ook door het feit dat er iets de tractor blokkeerde. Ik denk niet dat iedereen dat wist. Dus ja, het zag er achteraf wat schlemielig uit. We zijn er niet blij mee maar we zijn wel tevreden met het eindresultaat omdat er niets ernstigs is gebeurd.”

Op de televisiebeelden die wereldwijd werden uitgezonden was duidelijk te zien dat de marshals ter plaatse nog op het circuit aan het werk waren. Op de vraag of de wedstrijdleiding zich ook pas op dat moment realiseerde dat er iets mis was, antwoordde Elkins: “We houden het constant in de gaten. We hebben CCTV en we hebben daarop ingezoomd. Daar keken we continu naar. Helaas kregen we de informatie dat de tractor vaststond op het moment dat de safety car naar binnen kwam.”

Met medewerking van Formule E-verslaggever Alex Kalinauckas