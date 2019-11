De Vries smaakmaker, crash Frijns in Riyad, zege voor Sims

Polesitter Sims kwam uitstekend weg en sloeg in de openingsfase direct een gaatje van zo’n twee seconden op achtervolger Buemi. Ook Vandoorne won in de openingsronde twee posities. Zijn teamgenoot De Vries haalde in de achterhoede enkele concurrenten in en liet zich direct goed zien.

Di Grassi kon op de derde plaats het tempo van Buemi niet bijbenen en veroorzaakte een treintje. Na enkele ronden was Da Costa het zat en wurmde zich erlangs, waarna de Portugees op jacht ging naar Buemi. Al vlot was het gat gedicht maar hij tikte in de eerste bocht zijn concurrent aan waardoor de Zwitser spinde. Buemi keerde vervolgens iets te enthousiast terug op de ideale lijn waardoor enkele concurrenten moesten uitwijken. Beide mannen ontvingen later in de race voor het incident een tijdstraf.

Da Costa verloor door het incident een plekje aan Di Grassi. Een nieuwe inhaalpoging leverde hem opnieuw de tweede plaats op. Kampioenschapleider Bird wilde direct mee maar kreeg Evans aan zijn binnenkant. Daar was te weinig ruimte waardoor de twee elkaar raakten en Bird in de muur eindigde. Zo scoorde hij nul punten en werd de safety car ingezet.

Bij de herstart was leider Sims slim door direct zijn tweede attack modus te activeren. De detectiezone bevond zich namelijk nog voor start-finish waardoor achtervolger Da Costa niet mocht inhalen. Veel rijders volgden de leider. Lang was het veld niet terug op racesnelheid: Robin Frijns vergaloppeerde zich en crashte in de muur. Ook voor de tweede wagen van het team was de race daardoor vroegtijdig ten einde. Op datzelfde moment activeerde Vandoorne op de vierde plaats de attack mode maar door de tweede safety car van de race kon de Belg daarvan nauwelijks profiteren.

Blunder tijdens herstart

Het veld zat door de neutralisatie weer dicht bij elkaar, met Sims zonder attack mode voor Di Grassi met nog eenmaal een boost beschikbaar. Gunther volgde na een sterke en foutloze race als derde, voor Vandoorne en Mortara. De herstart zorgde echter voor de nodige chaos. De safety car dook naar binnen terwijl de wagen van Frijns nog helemaal niet geborgen was. Diverse rijders kozen voor de attack modus in de hoop om op volle kracht aan te kunnen vallen. De wedstrijdleider riep echter direct een full course yellow uit waardoor zij niet konden profiteren van hun boost.

Bij de volgende herstart pakte Di Grassi de attack modus maar verloor daardoor plaatsen aan Gunther en Vandoorne. Met nog acht minuten te gaan leek er nog niets beslist in de strijd om de zege. De Braziliaan pakte zonder al te veel moeite de Belg in en ging op weg naar Gunther, die een buffertje bleek voor Sims. Gunther verdedigde uit alle macht om zijn teamgenoot te helpen en de tweede plaats vast te houden. Dat deed hij met verve, waardoor BMW Andretti een 1-2 kon boeken. Di Grassi finishte als derde, voor de opnieuw sterk rijdende Vandoorne. Edoardo Mortara sloot de top vijf af, voor Lotterer en Rowland.

Nyck de Vries reed vanaf de laatste rij een indrukwekkende inhaalrace. In de chaos hield de debutant het hoofd koel en bovendien voerde hij enkele mooie inhaalacties uit. Dat werd beloond met een knappe zevende plaats. Buemi, Turvey en Calado completeerden de top tien. Wel staat de Fries nog onder investigation vanwege een 'battery infringment'.

Uitslag ePrix van Riyad: