Forse tijdstraffen voor De Vries en Gunther, Vandoorne toch derde

Gunther verschalkte Lucas di Grassi en Stoffel Vandoorne aan het einde van de eerste safety car-periode. Dat deed hij echter nog voor de safety car-lijn. De situatie was tamelijk onduidelijk omdat de sensoren voor de attack mode nog voor deze lijn lagen. Coureurs konden dus zonder positieverlies de boost activeren. Gunther ging op dat punt echter voorbij aan Di Grassi, om in bocht 18 ook Vandoorne te passeren. De wedstrijdleiding onderzocht het incident en deelde een tijdstraf van 24 seconden uit. “Helaas is de regel zo dat je niet mag inhalen tot die lijn”, legt FIA-wedstrijdleider Scot Elkins aan Motorsport.com uit. “Het probleem was dat er op dat moment veel gaande was. Er waren rijders die kozen voor de attack mode, anderen kwamen de pitstraat binnen. Het duurde dus lang voordat we goed in beeld hadden wat er precies gebeurde.” Gunther zakt daardoor terug tot de elfde plaats, terwijl Di Grassi de tweede plaats in handen krijgt en Vandoorne zijn tweede podiumfinish van het weekend mag opeisen.

Forse penalty voor Nyck de Vries

De Vries kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een overschrijding van de batterijlimieten. Bovendien ontving de Mercedes-rookie eenzelfde straf van 24 seconden voor het inhalen tijdens de safety car. De Nederlander zakt daardoor van de zevende positie terug naar P16. Oliver Turvey werd volledig uit de uitslag gehaald vanwege het gebruik van meer dan de toegestane energie van de batterij. Hij overschreed de limiet met 0,06 kWh en moest zijn achtste plaats afstaan. Door deze straffen promoveren Jean-Eric Vergne, Brendon Hartley en Antonio Felix da Costa naar de punten.

Met medewerking van Formule E-verslaggever Alex Kalinauckas