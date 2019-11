Frijns en De Vries gedwongen tot inhaalrace, nieuwe pole Sims

Net als in de kwalificatie voor de seizoensopener van vrijdag bleek Sims ongenaakbaar. De Andretti-coureur rondde het circuit in Riyad in 1.11.476. Daarmee was hij twee tienden sneller dan Sébastien Buemi. Lucas di Grassi zette in de shoot-out de derde tijd neer, gevolgd door Mitch Evans en Jerome d’Ambrosio. Sam Bird, de winnaar van de eerste race, begint als zevende.

De Nederlanders hadden de pech te moeten starten in de langzamere eerste groep. De baanomstandigheden werden naarmate de kwalificatie vorderde steeds beter waardoor de eerste groep net als op vrijdag in het nadeel was. Nyck de Vries vergaloppeerde zich in bocht 8-9 en kwam daardoor niet verder dan de 24e positie. Teamgenoot Stoffel Vandoorne moest zich eveneens in de eerste kwalificatiegroep melden maar kon ook niet meedoen om de topposities. De Belg begint vanaf de twaalfde positie. Daarmee staat hij een plekje voor Robin Frijns.

UPDATE: Jean-Eric Vergne is na de kwalificatie teruggezet tot de laatste plaats vanwege een batterijwissel. De shoot-out tijd van Mitch Evans is eveneens geschrapt vanwege een te lichte bolide. Hij begint daardoor als zesde.

Startopstelling Formule E ePrix van Riyad: