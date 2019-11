Riyad ePrix: Sims op pole, De Vries derde in eerste kwalificatie

De coureurs maakten donderdag voor het eerst kennis met de nieuwe ondergrond in Riyad. De Vries sprak van een extreem glibberige baan en maakte door het gebrek aan grip zelfs de vergelijking met de Dakar Rally, die vanaf volgend jaar eveneens in Saudi-Arabië wordt verreden. Een verraderlijk circuit om na twee trainingen - getopt door Robin Frijns en Sam Bird trouwens - al op de limiet te moeten kwalificeren.

Frijns slachtoffer van de omstandigheden

Diezelfde Frijns moest tijdens de kwalificatie overigens meteen in de eerste groep aan de bak. De Limburger deed het daarin naar behoren door op slechts 0,071 van een seconde aan te sluiten achter Jean-Eric Vergne. Op zich een prima optreden, maar bij lange na niet genoeg om het beslissende deel van de kwalificatie te halen. Daarvoor had Frijns simpelweg één groot nadeel: de baan werd gaandeweg steeds sneller, waardoor alle mannen die na hem in actie kwamen een significant voordeel hadden. Hierdoor zakte Frijns in het restant nog naar de twaalfde positie.

Het nadeel bleek al meteen toen de tweede kwalificatiegroep in gang schoot. Teamgenoot Bird ging daarin ruim 1,2 seconden sneller rond dan Frijns. In diezelfde groep kwam ook André Lotterer in actie als eerste man namens Porsche. De Duitser verraste in positieve zin door de derde tijd van dat moment te pakken, maar hem zou hetzelfde lot wachten als Frijns: naarmate de baan steeds sneller werd, sneuvelden bijna alle mannen uit de eerste sessies. Lotterer bleef uiteindelijk steken op P7, onder meer omdat James Calado en Nico Müller met crashes verzuimden hem ook nog te passeren. Het bleek allemaal koren op de molen voor het Mercedes-duo Vandoorne en De Vries, dat onder toeziend oog van F1-teambaas Toto Wolff laat in actie mocht komen. Beide Zilverpijlen gingen derhalve gemakkelijk door met De Vries als tweede, nog net één stekje voor Vandoorne.

Sims legt de lat hoog, Mercedes-duo sluit aan

Daarmee was een startplek bij de eerste zes alvast gegarandeerd voor de man uit Sneek, maar moest de echte ontknoping in de vorm van 'superpole' nog komen. In deze afsluitende sessie, waarin de coureurs één voor één in actie kwamen, was het aan Jérôme d'Ambrosio om het spits af te bijten. De Belg werkte echter geen vlekkeloze ronde af en speelde derhalve slechts een bijrol. Dat gold bepaald niet voor Alexander Sims. De BMW-coureur dook met 1.14,563 verrassend onder de toptijd van Bird uit het eerste bedrijf.

Sims legde de lat daarmee extreem hoog voor het daaropvolgende Mercedes-duo. Vandoorne mocht als eerste van het stel aan de bak, maar beet zich stuk op de tijd van de Brit. De Vries leek het beter te gaan doen, maar ook hij kon een sublieme eerste sector geen vervolg geven. Hij verloor maar liefst een halve seconde in de laatste sector en moest zodoende genoegen nemen met een notering nog achter teammaat Vandoorne. Het bleek uiteindelijk wel genoeg voor een fraaie P3, ook al omdat Bird de hoge verwachtingen niet waar kon maken en faalde op het moment suprême. Hierdoor ging Sims verrassend met pole aan de haal en sluit Mercedes de eerste kwalificatie van het Formule E-seizoen keurig af op de posities twee en drie.

Uitslag van de eerste Formule E-kwalificatie Riyad: